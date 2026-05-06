Director de la DNCD visita la DEA en Miami

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, realizó una visita oficial a la sede de la División de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Miami, Estados Unidos, con el objetivo de coordinar acciones contra el crimen organizado.

En el encuentro participaron los agentes especiales a cargo de las oficinas de Miami y del Caribe, Miles D. Aley y Michael C. Mayer; los jefes asociados de Operaciones de las regiones Noreste y Sureste, Frank A. Torentino y Gregory M. Millard, y el director de la DEA en Santo Domingo, Richard J. Cernuda.

Durante la reunión, el administrador de la DEA, Terrance Cole, estableció contacto telefónico con el titular de la DNCD para abordar la lucha contra el narcotráfico en la región.

Cole reafirmó el apoyo de la agencia a la República Dominicana en la planificación y ejecución de estrategias operativas frente a la criminalidad organizada transnacional.

Lee también: Policía rescata mujer fue secuestrada por un empleado de su padre

En un comunicado, la DNCD detalló que la reunión busca el desarrollo de tácticas para detectar operaciones ilícitas y en el fortalecimiento de los mecanismos de eficiencia operativa contra el narcoterrorismo.

Ambas delegaciones trataron la importancia del intercambio de información en tiempo real para intervenir las estructuras logísticas y financieras de las organizaciones criminales.

El vicealmirante Cabrera Ulloa vinculó esta visita al compromiso del Gobierno dominicano de mantener la colaboración con agencias internacionales.

La iniciativa forma parte de las políticas de seguridad nacional e inteligencia estratégica orientadas a aumentar los niveles de interdicción del tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.