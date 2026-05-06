El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira informó que agentes de la institución rescataron una joven en el sector Sabana Perdida en Santo Domingo Norte, que presuntamente había sido secuestrada por un empleado de su padre, quien se dedica a la venta de carne en un mercado.

Según se informó fue arrestado fue Edileny Mercedes Martínez Lilian y se persiguen otros dos imputados.

El coronel Pesqueira comunicó que una vez la Policía recibió la denuncia del secuestro de inmediato implementó el protocolo correspondiente para este tipo de situaciones, lo que permitió iniciar un proceso de negociación y dar seguimiento a los responsables.

Sin embargo, el vocero no ofreció el monto que pedían los secuestradores alegando que no está autorizado a divulgar esa información.

Puedes leer: Muere hombre durante intento de secuestro en San Pedro de Macorís