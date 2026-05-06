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Policía rescata mujer fue secuestrada por un empleado de su padre

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Policía rescata mujer fue secuestrada por un empleado de su padre

Palacio de la Policía Nacional

El vocero de la Policía Nacional, coronel  Diego Pesqueira  informó que agentes de la institución   rescataron una joven en el sector Sabana Perdida  en Santo Domingo Norte, que presuntamente había sido secuestrada por un empleado de su padre, quien se dedica a la venta de carne en un mercado.

Según se informó fue arrestado fue  Edileny Mercedes Martínez Lilian y se persiguen otros dos imputados.

El coronel Pesqueira  comunicó que una vez la Policía recibió la  denuncia  del secuestro  de inmediato implementó el  protocolo correspondiente para este tipo de situaciones, lo que permitió iniciar un proceso de negociación y dar seguimiento a los responsables.

Sin embargo, el vocero no ofreció el monto que pedían los secuestradores  alegando que no está autorizado a divulgar esa información.

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«El padre de la joven secuestrada es  una persona que trabaja en el mercado en venta de carne  y su empleado fue el autor de esta actuación”, precisó el funcionario policial, al indicar que por el caso hay tres personas detenidas como presuntos autores y otras dos ya identificadas, mientras continúan las investigaciones.⁣

TEMAS: #Edileny Mercedes Martínez#Joven#Sabana Perdida#Santo Domingo#Santo Domingo Norte#Secuestro
Tomás Vidal Rodríguez

Tomás Vidal Rodríguez

Periodista especializado en investigación de datos