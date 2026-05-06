“Perla” llega a RD como un ensayo visual sobre el folclore frente al avance urbano

Santo Domingo, RD. — La producción audiovisual “Perla” fue presentada en República Dominicana como una propuesta cinematográfica que explora el folclore y la identidad cultural en contraste con el crecimiento urbano, en un contexto donde las tradiciones enfrentan procesos de transformación.

La obra se plantea como un ensayo visual que retrata elementos del folclore dominicano, abordando expresiones culturales, costumbres y símbolos que forman parte de la memoria colectiva.

A través de su narrativa, el proyecto propone una reflexión sobre la preservación de la identidad frente a los cambios acelerados de la modernidad.

Contraste entre tradición y ciudad

Uno de los ejes centrales de “Perla” es el choque entre lo tradicional y lo urbano, evidenciado en la forma en que las prácticas culturales se adaptan o se diluyen ante el crecimiento de las ciudades.

La pieza utiliza recursos visuales para contraponer escenarios rurales y urbanos, generando una lectura crítica sobre el impacto del desarrollo en las raíces culturales.

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La producción apuesta por un lenguaje visual contemplativo, donde la imagen cobra protagonismo sobre el diálogo, permitiendo al espectador interpretar la historia desde lo simbólico y lo sensorial.

Este enfoque la sitúa más cerca del cine de autor y experimental, alejándose de estructuras narrativas tradicionales.

Espacio para el debate cultural

La llegada de “Perla” al país abre espacio a discusiones sobre la conservación del patrimonio intangible, el papel del arte en la construcción de identidad y los retos que enfrenta el folclore en entornos urbanos.

Con esta propuesta, “Perla” se posiciona como una obra que trasciende lo audiovisual, invitando a reflexionar sobre el lugar de las tradiciones en una sociedad en constante transformación y el equilibrio entre desarrollo y memoria cultura