Director de OPRET dice desconoce razones de paro laboral

Santo Domingo.- El director ejecutivo de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Rafael Antonio Santos, dijo la mañana de este martes que desconoce las razones por las que algunos empleados del Metro de Santo Domingo iniciaron este martes un paro de labores indefinido en reclamo por mejores condiciones laborales.

“No conozco las demandas de ellos, no hay un pliego de demandas, porque pareciera que la motivación no es laboral, pareciera que fuera otra”, expresó Santos en una rueda de prensa ofrecida en su oficina.

Calificó como «muy tremendistas» las acciones de dichos empleados al sostener que con el paro de labores se pone en riesgo el transporte de la gente.

Rafael Antonio Santos, director de la Opret durante rueda de prensa./ Por: José de León.

En ese sentido, aseguró que pese a la protesta la institución está preparada para preservar el servicio a los usuarios en su horario habitual, así también garantizó la permanencia de la seguridad, eficiencia y buenas condiciones.

“Le exhortamos a los usuarios de que sigan usando el servicio, tenemos garantías de que pueden seguir usando el servicio”, precisó.

“Les digo los números del personal, ustedes comparan los 20 o 30 que están en eso y los comparan con los 300 que operan trenes aquí y entonces podrán saber que estamos preparados”, agregó.

De igual forma, negó la alegada inexperiencia del personal en funciones durante la huelga laboral, precisando que todos están debidamente capacitados para transportar a la poblacion y mantener la seguridad de la gente. «Con eso no se juega», enfatizó.

Al ser cuestionado sobre las largas filas registras la mañana de hoy en diferentes estaciones, el director de la Opret aseguró que ese escenario es normal diariamente debido a la alta demanda porparte de la población.

«Es normal, lo que pasa es que al estar todo envuelto en este cuestionamiento podemos pensar que es algo relacionado, pero todos los dias tenemos esa gran demanda y por eso el Gobierno dominicano ha instruido a ampliar la capacidades de las lineas».

Cientos de usuarios esperan en lasrgas filas para poder abordar el Metro de SD en la estación Mamá Tingó.

Abierto al diálogo

En su rol como funcionario público, Santos se mostró dispuesto al diálogo para escuchar las exigencias de los empleados protestantes.

“Yo siempre estoy abierto a todo, al publico entero porque soy un servidor público, a todo el que venga aquí yo tengo que abrirle la puerta… Yo soy un servidor público y tengo que cumplir con el deber y mi deber es el de servir y garantizar a la ciudadanía un servicio”.

Indicó que, a inicios de este año la Opret cumplió con cinco de las siete exigencias que lso empleados hicieron en mejora de las condiciones laborales, restando dos porque se hacía imposible aprobarlas.

«Fueron siete demandas que ellos hicieron enero y solamente no se han cumplido dos de ellas, una porque no se puede, en administración pública ellos pedían un salario diferente para el horario nocturno y eso no está contemplado en la ley de servidores publicos del Estado y la otra, el pago de un retroactivo y como eso se hizo en enero esto es una institucion publica que ejecuta sus acciones en base a un presupuesto y no teníamos presupuesto para eso y le dijimos que había que esperar el presupuesto de 2024», explicó.