Santo Domingo,- El director del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) aseguró que, pese a la fuerte sequía que ha afectado al país, la institución que dirige garantiza el abasto del mineral para el consumo de la población.

El ingeniero Olgo Fernández aclaró que el volumen de agua que entrega el INDRHI a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para abastecer del preciado líquido a la ciudad capital se ha mantenido inalterable.

Fernández explicó que si la citada institución ha tenido algunos inconvenientes para suplir de agua al gran Santo Domingo, como consecuencia de la sequía, ha sido con otras fuentes, pero no por causa de la entidad rectora de sumanejo y distribución en el país.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el alto funcionario recordó que el agua que se almacena en las presas del país tiene tres uso que son el consumo humano, riego y generación eléctrica, y la que está destinada a la población no se toca.

Dijo que los principales problemas que tiene el país en estos momentos en materia de agua se da con los contraembalses de la presa de Rincón, Tavera, Bao, Valdesia, Jigüey y Aguacate, y el de las Barías que están deprimidos porque no ha llovido en esas cuencas.

“Nosotros garantizamosque el agua para consumo humano está asegurada, porque esa agua nosotros tratamos de no tocarla, es decir la presa operan en una cota para riego y cuando nos llegan estos tiempos nosotros, a través del observatorio, hacemos un plan de racionalización“, precisó el director ejecutivo del INDRHI.

Agregó que en virtud de esa planificación en vez de dar riego todos los días, dan de dos a cinco días, mientras que los restantes se mantiene el sistema cerrado para recuperar el embalse, y eso es precisamente lo que están haciendo con Valdesia, donde hay tres días de riego y los demás cerrado.

“Pero el aspecto de agua potable lo que se le facilita a la CAASD 6.5 metros cúbicos por segundo, eso se garantiza, un metro a San Cristóbal y otro a Baní, pero lo que no se puede cerrar totalmente el canal Marcos A. Cabral porque de ahí dependen 17 acueductos comunitarios, que derivan su volumen de agua de ahí y lo llevan a su planta de tratamiento“, precisó Olgo Fernández.

El director del INDRHI insistió en que, en condiciones normales, esa institución despacha a la CAASD 6.5 metros cúbicos por segundo, y esa situación se ha mantenido así en lo que va de año, independientemente de la sequía que ha afectado los embalses.

Recordó que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo donde tiene su déficit no es de Valdesia, ya que tiene siete tomas directas que son Samanta, Duey, Ozama-Isabela, la de Haina-Higuamo, entre otros, además de contar con algunos campos de pozos que en tiempo de sequía reducen su caudal, cosa que es normal porque si no llueve el subsuelo no almacena agua.

Olgo Confirma prohibición siembra de arroz en provincias del Cibao Central y Línea Noroeste

El ingeniero Olgo Fernández confirmó que el INDRHI en coordinación con el ministerio de Agricultura dispusieron la prohibición de la siembra de arroz de invierno en varias provincias del Cibao Central y la Línea Noroeste,debido a los bajos niveles de los embalses de donde se saca el agua para dicha producción.

“Ya nosotros le enviamos un informe al ministro sobre el balance hídrico nacional y como debe programarse la siembra de invierno que comienza este mes y en la primera quincena de octubre para recolectarla en diciembre, y entendemos que esa siembra, lo que es el bitoño, no tenemos agua garantizada y por lo tanto hay que prohibirla“, sostuvo el funcionario del sector agropecuario.

Aclaró que si no se dispone de agua para una cosecha no se puede poner al agricultor a coger un préstamo en el Banco Agrícola, o en el sector privado, si no se cuenta con la capacidad para garantizar el riego del producto, por lo tanto eso es lo que se está planificando.

“Pero el INDRHI a través de la Junta de Regantes, que son los que administran el agua de los canales, también los estamos documentando, y le estamos haciendo saber que no cobren el permiso de agua a los agricultores para siembra de arroz en este momento, porque no tenemos disponibilidad de agua para riego, porque estamos en la etapa de poder recuperar los embalses“, alertó.

Subrayó que en esa situación están Hatillo, Rincón, Tavera que abarca Santiago, está Monción, y está la Línea Noroeste, específicamente Mao y Monte Cristi.

Insistió en que en las provincias de la Vega, Sánchez Ramírez y Duarte tiene que racionalizarse la siembra de arroz porque en ninguno de los embalses antes mencionados hay agua para garantizar la cosecha.