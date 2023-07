Un candidato que corre por la Presidencia de la República necesita contar con un discurso político bien elaborado, que reúna los temas de mayor interés para su población, ofertando soluciones eficaces para cada uno de los problemas, los cuales se determinan a través de los estudios de opinión, al tiempo que exhiba capacidad de persuasión en sus exposiciones, evitando siempre la comisión de errores.

Se sabe que la enorme presencia de haitianos en el país, conforme a las encuestas, es uno de los aspectos más importantes para la gente, naturalmente después de la inseguridad ciudadana y el costo de los productos de la canasta familiar. Sin embargo, ese es un aspecto controversial, que hay que abordarlo inteligentemente, sin dar muestras de racismo ni xenofobia.

Haití comparte la isla con República Dominicana, es nuestro segundo socio comercial y una parte de sus nacionales contribuye con la pujanza que ha tenido nuestra industria de la construcción. La mano de obra haitiana resulta barata a los empresarios agrícolas y de la construcción, dos importantes componentes del Producto Interno Bruto. No obstante, República Dominicana es un país soberano, con una ley migratoria, la cual puede aplicar, aunque cuidando no violentar derechos humanos.

La República Dominicana no está en condiciones económicas de cargar con una presencia ilegal que supera el millón de ciudadanos haitianos, porque tenemos nuestros propios problemas pendientes de solución y es a las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos, Francia y Canadá, que corresponde asumir su responsabilidad.

Otro tema sobre el cual un candidato presidencial tiene que coger y dejar es el aborto. La inmensa mayoría estamos en contra del aborto per se. Lo que se discute son las tres causales, un aspecto que divide mitad y mitad al electorado dominicano, pero que es a las mujeres que toca decidir sobre el mismo, porque los hombres no parimos. Ese es un tema femenino y científico. No está demás realizar un plebiscito donde las féminas definan su destino, al margen de dogmas religiosos.

Un tercer aspecto es el de la comunidad gay y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo primero es que biológicamente solo hay dos sexos: varón y hembra. Lo demás es un invento, pero ese invento es respetado por la mayoría de los países y algunas naciones aprueban, inclusive legalmente, el matrimonio de personas del mismo sexo. Sin embargo, la realidad es que los dominicanos, aproximadamente el 90%, desaprobamos el matrimonio gay. Lo correcto sería no discriminar a ningún ciudadano por su preferencia sexual. El derecho a la igualdad está establecido en nuestra Constitución en su Art. 39.

Lo aconsejable es que el candidato presidencial evada los temas conflictivos y se focalice en otros asuntos que son fundamentales, aquellos que más preocupan a los electores, como la inseguridad, costo de la vida, servicio eléctrico, carburantes, déficit habitacional, construcción de obras, combate a la corrupción pública, elevar los niveles de educación y salud, llevar agua potable a los hogares que carecen de ese vital líquido, entre otros