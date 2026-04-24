Disertan sobre la práctica estética en pacientes con Cáncer

Buenos Aires, Argentina.-Tammy Toribio Rivera formó parte de un grupo de conferencistas del BAAS Congress 2026, uno de los eventos más relevantes de la medicina estética, dermatología y antienvejecimiento en Latinoamérica, celebrado en Buenos Aires.

Durante su intervención, la especialista presentó la conferencia titulada “Uso de rellenos dérmicos en pacientes con cáncer: revisión de la seguridad y eficacia en medicina estética”, abordando un tema de alta sensibilidad clínica que vincula la práctica estética con la atención a pacientes oncológicos.

La ponencia se centró en el análisis de la evidencia científica disponible sobre la seguridad de los rellenos dérmicos en este tipo de pacientes, destacando la importancia de una adecuada selección, la evaluación del momento oportuno para realizar los procedimientos y el conocimiento detallado de los tratamientos previos recibidos, como quimioterapia, radioterapia o terapias inmunológicas.

Asimismo, la Dra. Toribio Rivera enfatizó que la aplicación de la medicina estética con criterios médicos rigurosos y respaldo científico puede desempeñar un papel significativo en la recuperación emocional, fortaleciendo la autoestima y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de quienes han atravesado procesos oncológicos.

El BAAS Congress 2026 reúne a especialistas, investigadores y líderes del sector para debatir los avances más recientes en ciencia aplicada a la estética, consolidándose como una plataforma clave para la actualización profesional en la región.

Durante tres días, el Centro de Convenciones de Buenos Aires es sede de este importante encuentro que reunió a más de 300 disertantes en siete auditorios en simultáneo, con un programa integral que abarcó áreas como dermatología, cirugía estética, ginecoestética, longevidad, tecnología médica y marketing en salud. El evento también incorporó traducción simultánea asistida por inteligencia artificial, facilitando el acceso a contenidos para una audiencia internacional.

La agenda incluyó el Curso Precongreso 2026, enfocado en formación práctica intensiva, así como una jornada inaugural con disección anatómica en vivo, análisis ecográfico e inyecciones en tiempo real, desarrollada en colaboración con la Universidad Maimónides. El congreso concluye con el reconocido Maratón de Inyectables, una sesión de casos clínicos consecutivos con un enfoque totalmente práctico.