Bajo la consigna de proteger el «pulmón del Cibao», campesinos de más de 20 comunidades de la Cordillera Septentrional marcharon este viernes en la ciudad de Santiago.

La movilización, liderada por el sacerdote Nino Ramos, se realizó en rechazo a lo que consideran una amenaza inminente para su ecosistema: los trabajos de exploración minera.

Marcha

La autopista Duarte fue el escenario de una caminata de varios kilómetros que provocó un notable congestionamiento vial. Los manifestantes exigieron la cancelación definitiva de permisos de exploración, temiendo que estos sean el preludio de una explotación a gran escala.

«No nos detendremos hasta obtener garantías definitivas de que nuestras montañas no serán tocadas», reafirmaron los colectivos tras la jornada.

Aunque el Gobierno dominicano ha salido al paso asegurando que no hay planes para autorizar minería a gran escala en la zona, la comunidad se mantiene escéptica.

Para los manifestantes, la existencia de permisos de exploración vigentes es una contradicción que solo se resuelve con la protección legal absoluta de la Cordillera.