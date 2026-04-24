Chimbala lanza “Oh Oh”, un tema inspirado en la energía del Mundial 2026

Santo Domingo, RD. – El exponente urbano Chimbala presentó su nuevo sencillo Oh Oh, una propuesta musical que busca capturar la emoción colectiva de los grandes eventos deportivos, en especial de cara al Mundial de Fútbol 2026, según reseñan medios nacionales.

De acuerdo con reportes del diario Periódico Hoy, el tema está concebido como una canción contagiosa y directa, diseñada para conectar tanto en las pistas de baile como en plataformas digitales.

La producción apuesta por un hook vocal simple pero pegajoso, característica que refuerza el estilo del dembow dominicano y su capacidad de generar tendencias virales.

Inspiración en el fútbol y los grandes eventos El sencillo se inspira en la euforia que generan eventos masivos, especialmente el fútbol, logrando trasladar esa emoción al lenguaje musical. La canción busca convertirse en un tema para corear, bailar y acompañar celebraciones colectivas, en línea con el ambiente que rodea una Copa del Mundo. Para este lanzamiento, Chimbala vuelve a trabajar con el productor B-One, con quien construye una propuesta que mantiene la esencia del dembow, pero con una proyección más global.

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El artista, reconocido por su consistencia dentro del género urbano, continúa apostando por temas que conectan con el público masivo y se posicionan rápidamente en el ecosistema digital.

Proyección internacional del dembow

Con “Oh Oh”, Chimbala reafirma su papel como uno de los principales exponentes del dembow dominicano, un género que ha ganado terreno en la escena internacional y que ahora busca vincularse con eventos de alcance global como el Mundial.

El tema ya se encuentra disponible en las principales plataformas de streaming, donde apunta a convertirse en uno de los sonidos que acompañen la antesala del Mundial 2026.