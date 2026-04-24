Los Alcarrizos.– Entre gritos de dolor y reiterados pedidos de “justicia”, fueron sepultados la tarde de este viernes, en el cementerio municipal del sector La Piñita, los restos de una joven de 24 años que fue encontrada muerta la noche del pasado jueves en el baño de su vivienda, ubicada en la calle México, en el sector Las Mercedes.

Según familiares y allegados de Yoendry Contreras Vásquez, el presunto responsable del hecho ha sido identificado únicamente como “Manaury”, quien hasta el momento no ha sido detenido por las autoridades para fines de investigación.

La joven, residente en el barrio El Tamarindo, deja un hijo en la orfandad, lo que ha profundizado el dolor entre sus parientes y vecinos, quienes exigen que el caso no quede impune.

El cuerpo fue hallado por una vecina que, tras varios días sin tener noticias de ella, percibió un fuerte olor inusual y decidió alertar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1.

Al llegar al lugar, las unidades de respuesta confirmaron la presencia del cadáver en el interior del baño, información que posteriormente fue corroborada por un familiar.

En la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias, incluyendo un arma blanca y un teléfono celular, como parte del proceso investigativo.

El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta de la muerte.

La Policía Nacional y el Ministerio Público informaron que el caso se encuentra bajo investigación. Indicaron que serán los resultados forenses, junto con las pesquisas en curso, los que permitirán esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

En las indagatorias participan miembros de la División de Investigación de Homicidios, en coordinación con peritos forenses y la fiscalía de turno, quienes continúan realizando entrevistas y levantamiento de información.