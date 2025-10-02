Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público, arrestó a Daury Santana, conocido como “Daury la Sustancia”, señalado como uno de los principales integrantes de la red criminal que encabezaba en San Cristóbal el fallecido José Antonio Figueroa Bautista (Kiko La Quema).

El operativo fue ejecutado en una vivienda de la calle Cafetal, sector Los Cocos, donde los agentes ocuparon 117 porciones de cocaína (826 gramos), 38 envolturas de marihuana (169 gramos), una balanza, RD$91,100 en efectivo, entre otras evidencias.

DNCD asegura era buscado mediante órdenes judiciales

De acuerdo con las autoridades, Santana era buscado mediante órdenes judiciales por delitos relacionados con tráfico de drogas, sicariato, secuestros, homicidios y tráfico de armas, además de dirigir puntos de venta de narcóticos en sectores como Cambita Garabitos, La Guama, Arroyo María, La Toma, El Cacao y Mucha Agua, en la provincia San Cristóbal.

Quizas te interese: Prisión preventiva para hombre solicitado en extradición por EE.UU. vinculado a Operación Discovery 2.0

El detenido será sometido a la justicia en las próximas horas por la comisión de múltiples delitos, informó la DNCD en un comunicado de prensa.

La institución explicó que este arresto forma parte de una ofensiva nacional contra el microtráfico de drogas, reforzada mediante labores de inteligencia y colaboración interinstitucional.