Santo Domingo.– La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia impuso prisión preventiva a Louis Junior Rodríguez Serrano (conocido como Junior o Lowi Junior Rodríguez Marte), de 28 años, solicitado en extradición por Estados Unidos por su presunta vinculación con la red transnacional de cibercrimen desmantelada mediante la Operación Discovery 2.0.

Prisión preventiva y medida de coerción

Rodríguez Serrano fue arrestado el pasado 27 de septiembre, tras permanecer prófugo desde el 4 de agosto de 2023, cuando se ejecutó la operación que desarticuló la red.

El tribunal dispuso que cumpla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, en Santiago, hasta que se conozca la audiencia de extradición, fijada para el 28 de octubre.

Puedes leer; Agricultura y CEDAF inauguran Escuela de Campo para Agricultores en San Francisco de Macorís

Cargos en Estados Unidos

El imputado será procesado en territorio estadounidense por los delitos de:

Asociación delictuosa para cometer fraude por medios electrónicos y correo postal.

para cometer fraude por medios electrónicos y correo postal. Lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.

La petición fue presentada por la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, encabezada por el procurador adjunto Osvaldo Antonio Bonilla Hiraldo, y acogida por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena (presidente), María Garabito Ramírez y Nancy Salcedo.

El proceso Discovery 2.0

En septiembre de 2024, la Fiscalía de Santiago presentó acusación formal contra 21 imputados, incluyendo dos entidades societarias, por integrar la red que defraudó con millones de dólares a cientos de ciudadanos estadounidenses, en su mayoría envejecientes.

Los acusados operaban desde call centers clandestinos en Santiago y Puerto Plata, donde realizaban estafas telefónicas convenciendo a víctimas de que un familiar enfrentaba procesos judiciales y necesitaba dinero para cubrir fianzas o gastos legales.

Entre los procesados se encuentran Miguel Ángel Camilo Pérez, Erick Ángel Peña Núñez, Juan Armando Vásquez Ramírez, Freddy Urtarte, Hayler Andrés Olivares Núñez y Kelvin Antonio Carmona Sánchez.

Cooperación internacional y extradiciones

El Ministerio Público ejecutó la operación junto al organismo estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) de Nueva York.

En el marco de los acuerdos de cooperación, también han sido extraditados a EE.UU. Juan Rafael Parra Arias, José Ismael Diloné Rodríguez, Félix Manuel Reynoso Ventura, Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán y Miguel Ángel Vásquez, así como Claudio Santana (o Claudio Mercedes).

Más recientemente, en el contexto de Discovery 3.0, varios procesados fueron igualmente enviados a enfrentar cargos en territorio estadounidense.