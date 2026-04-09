La morosidad de los clientes con los bancos del país mantuvo una tendencia consistente en aumentar con un ciclo económico y al cierre del 2025, con un indicador que se situó en 1.87%, con un incremento de 0.32 punto porcentual respecto a diciembre del año 2024, según un Informe resiente sobre el crédito en el sistema financiero publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).

Mientras que la morosidad estresada (que mide el riesgo real de la cartera de crédito) se ubicó en 7.83%, incrementando 0.73 punto porcentual con relación a diciembre 2024.

Este es un indicador de riesgo crediticio utilizado por la SB para medir la salud real de la cartera de crédito, sumando a la mora vencida (más de 90 días) otros factores como créditos reestructurados, cobranza judicial, castigos y adjudicaciones de los últimos 12 meses. Ofrece una visión más integral del riesgo que el índice de morosidad tradicional.

Crédito con bancos

La cartera de crédito del sistema bancario cerró 2025 en RD$2.39 billones, tras experimentar un crecimiento interanual de +9.5% (+RD$206,446 millones), de acuerdo con el Informe sobre el crédito en el sistema financiero publicado por la Superintendencia de Bancos (SB).

Tras esta variación, el crédito representa el 57.5% del total de los activos del sistema.

Los préstamos hipotecarios registraron la tasa de crecimiento más elevada entre toda la cartera, ascendente al +13.2% el año pasado, lo que ubicó esta cartera en RD$443,170 millones.

Asimismo, el saldo adeudado de tarjetas de crédito personales ascendió a RD$128,935 millones, para un crecimiento interanual de +9.5%, que representa +RD$11,138 millones adicionales.

El año pasado, los créditos comerciales privados ascendieron a RD$1.3 billones, expandiéndose un +11.7% interanualmente.

En cuanto a la composición de la cartera total por tipo de crédito, la cartera comercial continuó teniendo la mayor participación, representando el 54.6% a diciembre de 2025. Los créditos de consumo (excluyendo tarjetas de créditos) representaron el 21.4%, mientras que los hipotecarios eran el 18.5% de la cartera total. La ponderación de los préstamos de tarjetas de crédito fue del 5.4%.

Las personas físicas con créditos en el sistema eran 2,618,955, exhibiendo una expansión de 2.8%.

El reporte de la SB también señala que las tasas de interés promedio ponderadas activas y pasiva de la banca múltiple cerraron 2025 en 13.28% y 6.08%, respectivamente.

Sobre la participación de la moneda extranjera en la cartera de crédito, esta aumentó su participación. La cartera privada en moneda extranjera cerró el año con un saldo de USD$9,041 millones, unos USD$907 millones por encima que el mismo período del año anterior, para un crecimiento interanual de +11.2%.