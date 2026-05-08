Donan al AGN más de 35 mil negativos fotográficos

Santo Domingo. —José Manuel Caminero Burgos, hijo del reconocido fotógrafo profesional Manuel María Caminero Morcelo (Yulín), donó al Archivo General de la Nación (AGN) más de 35,000 negativos fotográficos producidos por su padre, quien ejerció su oficio durante más de cuatro décadas.

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El acervo recibido documenta momentos relevantes de la historia nacional como la Revolución de Abril de 1965, de los periódicos Patria y Fragua, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Radio Televisión Dominicana, de inauguraciones de obras durante los gobiernos de Joaquín Balaguer, de la revista Bohío donde además se desempeñó como fotorreportero, entre otras. Su padre mantuvo un estudio fotográfico en un espacio de su residencia hasta los años 1979-1980.

El director general del AGN, Roberto Cassá, resaltó el incalculable valor histórico y la importancia de esta colección, tanto por el período que abarca como por la riqueza de su contenido.

Asimismo, informó que el departamento de Materiales Especiales iniciará un proceso de limpieza del material y avanzará la digitalización, por lo menos selectiva de algunas de las zonas más importantes como la Revolución de Abril. No obstante, se hará lo posible por rescatar y digitalizar todo el material entregado.