En un ambiente marcado por el interés académico y la reflexión histórica, el Archivo General de la Nación (AGN) puso en circulación la obra Los del monte, tomos I y II, del historiador Roberto Cassá, un trabajo que reabre el debate sobre uno de los capítulos más complejos de la memoria dominicana.

La actividad, celebrada en el Salón de Conferencias de la institución, reunió a investigadores, estudiantes y público interesado en profundizar en el fenómeno de los llamados “gavilleros”, grupos armados que surgieron durante la Intervención militar estadounidense en la República Dominicana (1916-1924).

La obra fue presentada por el investigador Wilfredo Lozano, quien destacó su valor para reinterpretar este episodio histórico desde una perspectiva más amplia.

Obra histórica de Roberto Cassá no solo reconstruye los hechos, sino que se adentra en las condiciones que dieron origen al movimiento.

Lejos de la narrativa tradicional que los catalogó durante décadas como simples delincuentes, la obra propone una reinterpretación sustentada en una investigación rigurosa. Cassá los presenta como expresiones de resistencia social, integradas en su mayoría por campesinos del Este que enfrentaron las imposiciones del orden establecido en un período de profundas tensiones políticas y económicas.

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Obra histórica

Durante la actividad, el propio Cassá subrayó el sentido de su investigación al afirmar que “los llamados gavilleros no pueden entenderse fuera del contexto social que los produjo; más que delincuentes, fueron una manifestación de resistencia frente a un orden que transformaba de manera desigual la vida rural”.

El libro no solo reconstruye los hechos, sino que se adentra en las condiciones que dieron origen al movimiento: desigualdades estructurales, procesos de modernización forzada y un contexto de ocupación extranjera que alteró las dinámicas del campo dominicano.

Portada del libro «Los del monte» tomo I.

Desde esa perspectiva, la obra invita a repensar el papel de estos grupos dentro de la construcción histórica nacional.

Uno de los aportes centrales del texto es cuestionar las visiones reduccionistas que han limitado la comprensión del movimiento gavillero.

«Los del monte, tomo II»

Aunque, como señala el autor, no se trató de una representación formal del campesinado, sí reflejó una autonomía profundamente arraigada en el mundo rural y una forma de resistencia frente a las transformaciones impuestas.

Con la puesta en circulación de Los del monte, el AGN no solo amplía su catálogo editorial, sino que también abre un espacio para el debate y la revisión crítica de la historia dominicana, apostando por una lectura más compleja y contextualizada de su pasado.