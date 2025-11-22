Santo Domingo.- La Universidad del Caribe informó este sábado que en sus instalaciones no se produjo ninguna caída de techo, como se ha comentado en algunos medios, sino el quiebre de una línea de cerámica en una aula del edificio C.

“Queremos enfatizar que no pasó nada en lo absoluto y nuestras instalaciones continúan funcionando con total normalidad. Reafirmamos nuestro compromiso de velar por la seguridad de toda nuestra comunidad universitaria” dice el documento de prensa.

La entidad de educación superior dijo que “el hecho ocurrido corresponde únicamente a un quiebre de una línea de cerámicas en una aula del edificio C, las cuales se habían levantado por acumulación de aire”, indica el documento enviado a esta redacción.

“Siguiendo nuestro compromiso con la seguridad, y como institución que cuenta con una Unidad de Riesgos y Desastres, se activó de inmediato el protocolo de evacuación, para realizar la revisión de lugar. Al constatar que se trató de un incidente menor, retornamos a las aulas”.