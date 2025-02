Duro golpe a Venezuela

Nicolás Maduro,

Presidente de Venezuela.-

Si se había hecho algún tipo de ilusión con la gestión de Donald Trump, ha quedado desvanecida con la suspensión de las licencias a las empresas que exportan petróleo de su país a Estados Unidos. Se trata de un duro golpe en un momento en que la economía se recuperaba gracias al negocio del hidrocarburo.

Pablo Ulloa, incumbente del Defensor del Pueblo

Pablo Ulloa,

Defensor del Pueblo.-

Aunque pueda verse como ridículo el proceso que enfrenta por supuesto mal el uso de los símbolos patrios hace bien en esforzarse, como dijo, no solo en demostrar más apego a la bandera, el escudo y los colores de la enseña, sino en utilizarlos de la manera correcta. Por más criticado que sea, su sometimiento es para tomarse en cuenta.

Roberta Flack