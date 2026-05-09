SAN FRANCISCO, MLB.com.- Los Giantes aún no han visto la mejor versión de Rafael Devers en 2026. Pero el tres veces All-Star ciertamente parece estar yendo en la dirección correcta.

Devers dio otro paso para superar su mala racha inicial al conectar su segundo jonrón en dos partidos consecutivos, el viernes.

Puedes leer: Rafael Devers desata su furia con poderoso jonrón de tres vueltas

“Cuando él se pone en marcha, como equipo, empezamos a funcionar bien”, dijo el veterano zurdo Robbie Ray. “Si se siente bien en el plato y está bateando así, puede llevar al equipo a la victoria. Es bueno verlo, sin duda”.

Fue una señal alentadora para Devers, quien ha tenido dificultades para conectar batazos fuertes contra lanzamientos rápidos de cuatro costuras este año.

Rafael Devers pisa el plato tras despachar cuadrangular.

El jugador de 29 años llegó al viernes con un promedio de bateo de solo .200, con una tasa de swings fallidos del 47.3% y una tasa de ponches del 56.5% contra esos lanzamientos en 2026, pero se le ha visto más cómodo en el plato durante la última semana.

Devers ahora tiene un promedio de bateo de .346/.387/.654 con dos dobles, dos jonrones y seis carreras impulsadas en sus últimos ocho juegos, hasta el viernes, lo que elevó su OPS de .530 a .625 en ese lapso.

“Se veía venir”, dijo el mánager Tony Vitello. “Creo que se avecinaban algunos batazos e incluso algunos swings mejores un poco antes. Pero desde entonces, en mi opinión, las bolas de foul, las recepciones, los swings, los batazos sólidos, todo ha sido realmente bueno. Es bueno para él poder recibir retroalimentación como la que ha recibido en los últimos dos juegos”.

Un Devers revitalizado sería una gran ayuda para la ofensiva de los Giants, que hasta el viernes ocupaba el último lugar de las Grandes Ligas en carreras, jonrones y bases por bolas este año.