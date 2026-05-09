La FIFA volvió a generar controversia tras elevar drásticamente el precio de las mejores entradas disponibles para la final de la Copa del Mundo 2026, cuyos boletos alcanzan ahora los 32,970 dólares.

El organismo puso a la venta este jueves asientos catalogados como “primera categoría” para el partido por el título, programado para el 19 de julio en el MetLife Stadium.

El nuevo costo representa prácticamente el triple del precio anterior de 10,990 dólares que había fijado la FIFA para las entradas más exclusivas de la final.

La medida ha provocado fuertes críticas entre aficionados y dirigentes políticos en Estados Unidos, especialmente luego de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendiera públicamente la política de precios.

“Tenemos que analizar el mercado. Nos encontramos en un mercado donde el entretenimiento es el más desarrollado del mundo, por lo que debemos aplicar precios de mercado”, expresó Infantino durante la Conferencia Global del Instituto Milken, celebrada en Beverly Hills.

El dirigente agregó que en Estados Unidos las entradas deportivas suelen alcanzar precios elevados y argumentó que vender boletos más baratos solo impulsaría aún más la reventa.

La FIFA también colocó entradas para las semifinales del torneo con precios de hasta 11,130 dólares, mientras que algunos partidos de la selección de Estados Unidos en fase de grupos superan los 2,700 dólares por asiento.

En el mercado oficial de reventa de la FIFA, la situación alcanzó niveles todavía más sorprendentes. Algunas entradas para la final aparecieron publicadas entre 8,970 y más de 11 millones de dólares, aunque el organismo aclaró que no controla directamente los precios fijados por los vendedores.

Infantino reaccionó con ironía ante esas cifras.

“Si alguien compra una entrada para la final por 2 millones de dólares, yo personalmente le llevaré un perrito caliente y una Coca-Cola para asegurarme de que tenga una experiencia inolvidable”, comentó.

La polémica escaló políticamente luego de que los congresistas estadounidenses Frank Pallone y Nellie Pou enviaran una carta oficial a la FIFA solicitando explicaciones sobre el sistema de precios dinámicos, la disponibilidad real de entradas y las tarifas cobradas en la plataforma de reventa.

Los legisladores acusaron al organismo de utilizar prácticas poco transparentes y de restringir artificialmente la oferta de boletos para aumentar la demanda.

“Para muchos aficionados que esperaban asistir a los partidos este verano, el proceso de venta de entradas se ha convertido en una gran fuente de frustración”, señalaron en la carta.

La Copa del Mundo 2026 será organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, y será la primera edición con 48 selecciones participantes.