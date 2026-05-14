Nacho Estrella, cantante y compositor dominicano, se encuentra estable y fuera de peligro luego de sufrir un desmayo el miércoles durante su participación en el reality show “Planeta Alofoke”.

El estado de salud del humorista fue confirmado a través de una publicación en su cuenta de Instagram, tras la preocupación y tensión que generó el desvanecimiento tanto en sus compañeros del programa como en los espectadores del espacio, que se transmite en vivo sin interrupciones por YouTube.

En el mensaje, el intérprete de “Los bebedores” agradeció las oraciones y muestras de apoyo hacia él; sin embargo, no se ha esclarecido qué generó el incidente.

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«Gracias a cada persona que estuvo pendiente, orando y enviando buenas vibras. Ya estamos fuera de peligro y eso también es gracias al cariño de ustedes. Este proceso nos hizo más fuertes, más agradecidos y con más ganas de seguir adelante. Volveremos con más fuerza, más música y más corazón para todos ustedes. Gracias por nunca soltarme la mano», expresó.

Permanece bajo observación médica

Según informó Santiago Matías, empresario y productor general de Planeta Alofoke, Nacho fue asistido por el equipo médico del programa y posteriormente trasladado a un centro de salud en Santo Domingo.

Durante el prime time, Matías explicó que Estrella permanece bajo observación médica mientras se monitorea su evolución y se descartan posibles complicaciones.

Análisis y pruebas médicas

Asimismo, indicó que el intérprete ha sido sometido a diferentes análisis y pruebas médicas para determinar las causas que provocaron el desmayo. Hasta el momento no se ha ofrecido un diagnóstico oficial sobre su estado de salud.

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Matías expresó que en el transcurso de este jueves se ofrecerán detalles sobre la evolución médica de Nacho Estrella y los resultados obtenidos tras los estudios realizados.