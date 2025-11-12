Washington.— La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles un acuerdo bipartidista que pone fin al cierre de Gobierno más largo en la historia del país, que se extendió por 43 días debido a los desacuerdos entre republicanos y demócratas.

El proyecto de ley, previamente avalado por el Senado, fue aprobado con 222 votos a favor y 209 en contra, con el apoyo de seis demócratas y el rechazo de dos republicanos. La medida será enviada al presidente Donald Trump, quien firmará el acuerdo esta noche para reabrir oficialmente el Gobierno federal.

«El cierre de Gobierno nunca cambia el resultado, solo el costo que paga el pueblo estadounidense», afirmó el republicano Tom Cole, presidente del Comité de Asignaciones. Recordó que durante estos 43 días «los hechos y los votos necesarios no cambiaron».

Cupones de alimentos

El sector progresista demócrata criticó la medida por excluir la extensión de los subsidios federales de atención médica del Obamacare, que expiran a finales de año.

Por su parte, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez acusó a la Administración Trump de actuar con «crueldad» al intentar suspender la financiación de los cupones de alimentos, de los cuales dependen más de 42 millones de estadounidenses.

Quizas te interese: Abren investigación a Petro por llevar a un acto público a jefes de bandas criminales

El acuerdo aprobado incluye un paquete presupuestario que financiará al Gobierno hasta enero de 2026 y tres proyectos de ley adicionales para cubrir programas de agricultura, construcción militar, veteranos y agencias legislativas.

Medio millón de dólares

Medios estadounidenses reportaron que los republicanos introdujeron una cláusula que permitirá a los oficialistas demandar al Gobierno por al menos medio millón de dólares por haber sido investigados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El paquete también garantiza el pago retroactivo a los trabajadores federales afectados y revierte los despidos realizados durante el cierre.

Distintas agencias federales han instruido a su personal a retomar labores este jueves, una vez que Trump firme el acuerdo y quede oficialmente levantado el cierre gubernamental.