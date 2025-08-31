Ministro de Defensa de Venezuela advierte que responderán si EE.UU. ingresa a su territorio

Caracas.– El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, advirtió este domingo que el país está preparado para responder con fuerza ante cualquier incursión militar de Estados Unidos en su territorio.

La declaración surge luego de que Washington planteara el despliegue de buques en aguas cercanas a la nación suramericana bajo el argumento de intensificar las operaciones contra el narcotráfico.

“Le digo yo a los imperialistas del norte, que nosotros estamos preparándonos y vamos a luchar, vamos a luchar si ustedes se atreven a poner un pie en Venezuela”, afirmó Padrino durante un acto oficial.

Las tensiones entre Caracas y Washington se han incrementado en los últimos meses, con acusaciones mutuas sobre seguridad regional, narcotráfico y soberanía.

El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado en reiteradas ocasiones que estas maniobras forman parte de un plan de “agresión” contra su administración.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha emitido respuesta directa a las recientes declaraciones del ministro venezolano.