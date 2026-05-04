Washington.- El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este lunes de que ha facilitado el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, como un “primer paso” en la operación anunciada por el presidente, Donald Trump, para permitir el tránsito de navíos atrapados por el bloqueo iraní.

El anuncio tiene lugar poco después de que las Fuerzas Armadas del país norteamericano desmintieran el ataque a una de sus embarcaciones al intentar atravesar la estratégica vía de crudo y mercancías, cuyo tráfico fue interrumpido por Irán en represalia por la guerra lanzada por EE.UU. e Israel.

El Centcom indicó en X que “destructores lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos operan actualmente en el golfo Arábigo tras cruzar el estrecho de Ormuz en apoyo del Proyecto Libertad” y aseguró que sus fuerzas “están ayudando activamente en los esfuerzos para restablecer el tránsito de la navegación comercial».

“Como primer paso, dos buques mercantes con bandera estadounidense han cruzado con éxito el estrecho de Ormuz y continúan su travesía con seguridad”, afirmó el mando militar.

Trump anunció la operación Proyecto Libertad a través de su red Truth Social el domingo, después de que “países de todo el mundo» solicitaran la ayuda estadounidense para permitir el paso seguro de sus barcos, según aseguró.

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La misión comenzó este lunes y, según adelantó el Centcom, movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares por la vía marítima, por donde pasaba el 20 % del petróleo mundial.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, calificó a las fuerzas iraníes de “banda de piratas” que “están intentando bloquear la libertad internacional de navegación a través del estrecho de Ormuz” y aseguró que Washington “está restableciendo ese paso».

“Se trata de un esfuerzo humanitario, se lo aseguro”, dijo este lunes Bessent a Fox Business. También insistió en que “numerosos países, algunos de los más pobres, de los más vulnerables”, solicitaron la mediación estadounidense para asegurar el tránsito no solo de crudo y gas, sino también de fertilizantes y alimentos.

En respuesta a las acciones de Irán, EE.UU. también ha impuesto desde el 13 de abril un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en la zona como medida de presión que ha mantenido aún en medio de la actual tregua entre Washington y Teherán, cuyo diálogo de paz se encuentra estancado.

En un mensaje anterior en X, el Centcom aseguró este lunes que “ningún navío estadounidense ha sido alcanzado”, después de que la agencia de noticias Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, informara de un ataque en el que dos misiles habrían impactado en un buque estadounidense citando fuentes locales.

Una fuente militar informada declaró a la agencia Tasnim que la República Islámica está plenamente preparada para cualquier escenario y que “los estadounidenses saben que Irán no permitirá la intimidación de Trump ni de las fuerzas estadounidenses«.