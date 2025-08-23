Actualidad Policial

Ejército captura 74 haitianos indocumentados en la Línea Noroeste

Por
Ejército captura 74 haitianos indocumentados en la Línea Noroeste

Haitianos ilegales detenidos por el Ejército Dominicano.

El Ejército de la República Dominicana detuvo a 74 nacionales haitianos indocumentados durante varios operativos realizados en Mao, provincia Valverde, así como en Montecristi y Santiago Rodríguez.

En las intervenciones fueron retenidos tres vehículos:

  • Kia K5, color mamey, placa A809561, conducido por Jeffry Narciso Rosario Hilario, que transportaba a 11 indocumentados.
  • Kia K5, color mamey, placa AA74605, conducido por Víctor Manuel Rodríguez, con 12 indocumentados a bordo.
  • Hyundai Sonata, color blanco, placa A977368, conducido por Juan Carlos García, que trasladaba a 11 indocumentados.

De manera paralela, en un operativo con apoyo de drones y patrullas terrestres, fueron interceptados 39 haitianos indocumentados en el sector Las Caídas, municipio Mao, provincia Valverde.

Se retuvieron tres vehículos utilizados para transportar a los haitianos indocumentados durante las intervenciones

Los extranjeros detenidos fueron trasladados bajo custodia a la sede de la 4ta Brigada de Infantería del ERD, desde donde serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para agotar el proceso legal correspondiente.

TEMAS:
Diogenes Tejada

Diogenes Tejada