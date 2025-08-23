El Ejército de la República Dominicana detuvo a 74 nacionales haitianos indocumentados durante varios operativos realizados en Mao, provincia Valverde, así como en Montecristi y Santiago Rodríguez.

En las intervenciones fueron retenidos tres vehículos:

Kia K5, color mamey, placa A809561 , conducido por Jeffry Narciso Rosario Hilario , que transportaba a 11 indocumentados.

, conducido por , que transportaba a 11 indocumentados. Kia K5, color mamey, placa AA74605 , conducido por Víctor Manuel Rodríguez , con 12 indocumentados a bordo.

, conducido por , con 12 indocumentados a bordo. Hyundai Sonata, color blanco, placa A977368, conducido por Juan Carlos García, que trasladaba a 11 indocumentados.

De manera paralela, en un operativo con apoyo de drones y patrullas terrestres, fueron interceptados 39 haitianos indocumentados en el sector Las Caídas, municipio Mao, provincia Valverde.

Se retuvieron tres vehículos utilizados para transportar a los haitianos indocumentados durante las intervenciones

Los extranjeros detenidos fueron trasladados bajo custodia a la sede de la 4ta Brigada de Infantería del ERD, desde donde serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para agotar el proceso legal correspondiente.