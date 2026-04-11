Ejército detiene a 23 haitianos indocumentados en zona fronteriza con Dajabón

Dajabón, R.D. – Durante un operativo realizado en la zona fronteriza de la provincia Dajabón, una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD) detuvo a veintitrés (23) nacionales haitianos en condición migratoria irregular.

La intervención fue ejecutada por soldados adscritos al puesto de Masacre, perteneciente al 10mo. Batallón de Infantería, quienes interceptaron al grupo mientras intentaba ingresar al territorio dominicano procedente de Haití.

De acuerdo con el informe, los detenidos están compuestos por diecisiete (17) hombres, una (1) mujer y cinco (5) menores de edad.

Los extranjeros indocumentados serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los procesos legales correspondientes.

La vigilancia en la región fronteriza continuará siendo reforzada por el Ejército de República Dominicana, con operativos dirigidos a garantizar el cumplimiento de las leyes y a enfrentar la comisión de actos ilícitos.