ARCHIVO. DAJABÓN (REPÚBLICA DOMINICANA), 17/05/2024.- Haitianos cruzan la frontera para abastecerse de productos este viernes en el Mercado Binacional en Dajabón (República Dominicana). La República Dominicana celebra el próximo domingo sus elecciones presidenciales, en las cuales las relaciones con Haití juegan un papel predominante. EFE/ Bienvenido Velasco. / Archivo.

Dajabón.– En el primer día de advertencia emitida por las Fuerzas Armadas de Haití contra las bandas armadas, la situación en ese país se mantuvo en relativa calma, mientras las autoridades militares ordenaron a sus tropas colocarse en alerta máxima e iniciar operaciones en el terreno contra los grupos criminales que controlan zonas estratégicas, incluidos puntos con acceso a puertos.

En la frontera noroeste de la República Dominicana el panorama se mantuvo estable, con un dispositivo de seguridad reforzado, aunque las actividades comerciales se desarrollaron con normalidad y con el flujo habitual de ciudadanos haitianos que entran y salen del mercado binacional.

Efectivos del Ejército, junto a unidades del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y otros organismos, permanecen desplegados en puntos estratégicos, accesos y zonas de alta circulación, como parte de un operativo preventivo orientado a anticipar cualquier eventualidad.

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En Dajabón, la dinámica cotidiana transcurrió sin contratiempos. El comercio fronterizo, las estaciones de combustible y las entidades bancarias continuaron operando con regularidad, respaldados por la presencia constante de las autoridades.

Desde el Décimo Batallón de Infantería Francisco A. Salcedo, con asiento en la Fortaleza Beller, se informó que las medidas de seguridad responden a un enfoque preventivo, con el objetivo de evitar que la situación en Haití impacte el desarrollo normal de las actividades económicas y sociales en territorio dominicano.

Del lado haitiano, sin embargo, persiste un escenario complejo, marcado por limitaciones en el acceso a combustibles y otras dificultades que afectan la movilidad y las actividades productivas.

Las autoridades dominicanas reiteraron su compromiso de proteger la soberanía nacional y garantizar que la frontera se mantenga como un espacio de orden, control y oportunidades para las comunidades que dependen de ella.

En ese contexto, la frontera norte continúa bajo un esquema reforzado de vigilancia preventiva ante la situación que atraviesa Haití.