El Ejército de República Dominicana detuvo a seis camiones que transportaban un total de 117 reses en horario no establecido, en la comunidad de Mangá, municipio Guayubín, provincia Montecristi.

Los miembros del ERD, apostados en el Destacamento de Mangá, detuvieron los vehículos conducidos por Luis Gustavo Marcial Marte, Jorge Eliezer Castaño Zapata, José Cristian Tiburcio Méndez, Nicolás Matías Núñez Rodríguez, Severino Rodríguez Delgado y Antonio Ortiz Ciprián, quienes se desplazaban acompañados de Pedro Madera Pérez, Pascual Rodríguez Silverio y Humberto Gómez Capellán.

Las reses eran transportadas en los seis camiones de marcas Freighliner, Isuzu, Hino y Fuso, todos ocupados en la operación.

Los camiones, los animales y las personas involucradas fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para los fines legales correspondientes.

Esta operación forma parte de las acciones del Ejército de República Dominicana para mantener la seguridad fronteriza, la protección de los recursos pecuarios y el combate a los ilícitos.