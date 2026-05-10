Miles McBride y Jalen Brunson celebran durante la primera mitad del encuentro en el cual los Knicks dominaron de principio a fin.

Jalen Brunson, Josh Hart y los New York Knicks están de vuelta en las finales de la Conferencia Este, igualando el récord de la postemporada de la NBA con 25 triples frente a una ruidosa multitud que animaba al equipo de Nueva York y superando a los Philadelphia 76ers 144-114 el domingo para barrer la serie de segunda ronda.

Deuce McBride fue titular en lugar del lesionado OG Anunoby y encestó siete triples, incluyendo cuatro de cuatro en el primer cuarto, cuando los Knicks tenían otro récord con 11, y anotó 25 puntos. Brunson anotó 22 puntos y Hart y Karl-Anthony Towns anotaron 17 cada uno en la última victoria aplastante de los Knicks en los playoffs.

El margen de victoria de los Knicks, de 19,4 puntos por partido, es el mayor tras dos rondas desde que los playoffs se ampliaron a 16 equipos en 1984.

“Simplemente estamos muy concentrados en el momento”, dijo Towns.

New York wins the series, 4-0!



▪️ Brunson erupts for 35 (27 in 1H) in G1

▪️ 25 lead changes, NYK pulls away in G2

▪️ Brunson's late-game heroics in G3

▪️ NYK's 3-point explosion (25) in G4



The @nyknicks will face the winner of CLE/DET in Round 3 of the NBA Playoffs presented by… pic.twitter.com/5sqv9OBmzN — NBA (@NBA) May 10, 2026

Los Knicks avanzaron a las finales del Este por segunda temporada consecutiva y se enfrentarán al ganador de la serie entre Cleveland y Detroit. Los Pistons lideran la serie 2-1.

La temporada pasada, los Knicks llegaron a Finales de Conferencia tras 25 años sin clasificar a esas instancias, antes de perder contra Indiana. Posteriormente, los Knicks despidieron al entrenador Tom Thibodeau y lo reemplazaron con Mike Brown, quien los ha guiado a siete victorias consecutivas en los playoffs, comenzando con los últimos tres partidos contra Atlanta.Historias relacionadas

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“Nuestros jugadores intentaron llevar el juego a otro nivel, prestando atención a los detalles y demostrando mucha energía y esfuerzo”, dijo Brown. “Esa es una de las principales razones por las que estamos jugando un buen baloncesto”.

Knicks eran locales en la ruta

Los fanáticos de los Knicks se habían acostumbrado a comprar miles de entradas para los partidos de playoffs en el estadio de los Sixers a lo largo de los años, y en el cuarto partido, tal vez hicieron la declaración más contundente hasta el momento. Levantaron escobas fuera del estadio y ondearon toallas con la leyenda «Siempre Knicks» una vez dentro, mientras silenciaban ruidosamente a los pocos fanáticos de los Sixers que no ganaron unos dólares extra en el mercado secundario y se quedaron hasta el final.

La franquicia de los 76ers no logró detener a los fanáticos de los Knicks en su intento por comprar entradas.

Los 76ers fracasaron estrepitosamente al intentar detener a los Knicks en la cancha.

El cuarto partido fue una paliza desde el inicio, con los Knicks utilizando la línea de tres puntos como punto de partida para su particular juego de tiros rápidos.

Con los aficionados de los Knicks de pie y gritando «¡Deuuuce!», McBride anotó uno, dos, tres, cuatro… ¡cuatro!… triples consecutivos para una ventaja de 20-6 y los Sixers ya estaban contra las cuerdas. McBride se convirtió en el primer jugador de los Knicks (desde que se empezó a registrar jugada a jugada en 1997) en anotar cuatro triples en el primer cuarto de un partido de playoffs.

Los récords de triples de Nueva York apenas estaban comenzando.

Brunson anotó dos puntos en ese período (seis en total) para ayudar a que los Knicks lograran 11 de 13 tiros de campo, igualando así la marca de la NBA de mayor cantidad de canastas en un cuarto.

Los Knicks anotaron 18 triples en la primera mitad, sumando 54 puntos desde la línea de tres, frente a los 57 de los 76ers. En total, lograron una ventaja de 81-57, lo que impulsó a los Knicks a barrer una serie al mejor de siete por primera vez desde las semifinales de la Conferencia Este de 1999 contra Atlanta.

Los Knicks anotaron más de 80 puntos en la primera mitad en dos ocasiones en cinco partidos de playoffs como visitantes esta temporada.

La segunda mitad fue un mero trámite, y los Sixers regresan a casa tras una valiente remontada de 3-1 en la serie para vencer a Boston en la primera ronda.

«Pensé que había una gran diferencia de energía entre su energía y la nuestra», dijo el entrenador de los Sixers, Nick Nurse.

Joel Embiid puso fin a otra temporada plagada de lesiones con 24 puntos, Tyrese Maxey anotó 17 y los Sixers aún no han superado la segunda ronda desde 2001.

“Empecé este año sin saber cómo iba a estar (de salud), cuánto tiempo iba a jugar, ni siquiera si iba a jugar, teniendo en cuenta cómo estaba mi rodilla los últimos años”, dijo Embiid. “Llegué con la esperanza de que todo saliera bien y siento que ahora estamos en una buena posición, ya que hemos resuelto el problema de la rodilla. No ha sido un problema”.

Towns repartió 10 asistencias. Hart encestó cuatro triples y lo celebró quitándose la camiseta y lanzándosela a una mujer que vestía la indumentaria de los Sixers.

“Mi mano derecha recordó que el objetivo era encestar triples”, dijo Hart. “Me alegra tenerla de vuelta”.

Si la barrida y la toma de posesión de los aficionados de los Knicks no habían sido suficientes malas noticias para los Sixers, hubo un último golpe al ego: los dos jugadores elegidos por Filadelfia en la primera ronda del draft de 2018 siguen jugando: Mikal Bridges y Landry Shamet, por supuesto, para los Knicks.