Santo Domingo Este.– El presidente Luis Abinader, en su rol de Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, encabezó este viernes la graduación de la Sexagésima Cuarta Promoción de Cadetes “Félix María Ruiz” de la Academia Militar “Batalla de Las Carreras”, correspondiente al período 2022-2025.

La ceremonia comenzó con los honores de estilo al mandatario y el traspaso de mando de la Guardia Bandera, en un acto cargado de solemnidad y tradición castrense.

El director de la Academia, general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, exhortó a los graduados a mantener los valores fundamentales de la institución y resaltó el apoyo del presidente Abinader a los procesos de modernización militar.

Durante el acto, 50 nuevos segundos tenientes recibieron sus diplomas como licenciados en Ciencias Militares y Oficiales de Infantería. También fueron reconocidos los cadetes Kleiner Omar Sosa, Graduado de Honor, y Carolina Silvana Pérez, Graduada Distinguida.

La ceremonia incluyó la lectura de la Orden General de Ascenso, la imposición de insignias y la toma de juramento encabezada por el presidente,

Como símbolo de autoridad, los recién vestidos recibieron sus anillos y sables de mando, estos últimos entregados directamente por el jefe de Estado.

El acto concluyó con la interpretación del Himno de la Academia y la foto oficial de la promoción. Participaron el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el comandante general del Ejército, Jorge Iván Camino Pérez, y otras autoridades civiles y militares.