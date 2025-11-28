Actualidad

Abinader juramenta 50 nuevos oficiales del Ejército dominicano

Nueva promoción del Ejército recibe sables de mando de manos de Abinader

Santo Domingo Este.– El presidente Luis Abinader, en su rol de Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, encabezó este viernes la graduación de la Sexagésima Cuarta Promoción de Cadetes “Félix María Ruiz” de la Academia Militar “Batalla de Las Carreras”, correspondiente al período 2022-2025.

La ceremonia comenzó con los honores de estilo al mandatario y el traspaso de mando de la Guardia Bandera, en un acto cargado de solemnidad y tradición castrense.

El director de la Academia, general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández, exhortó a los graduados a mantener los valores fundamentales de la institución y resaltó el apoyo del presidente Abinader a los procesos de modernización militar.

Durante el acto, 50 nuevos segundos tenientes recibieron sus diplomas como licenciados en Ciencias Militares y Oficiales de Infantería. También fueron reconocidos los cadetes Kleiner Omar Sosa, Graduado de Honor, y Carolina Silvana Pérez, Graduada Distinguida.

La ceremonia incluyó la lectura de la Orden General de Ascenso, la imposición de insignias y la toma de juramento encabezada por el presidente,

Como símbolo de autoridad, los recién vestidos recibieron sus anillos y sables de mando, estos últimos entregados directamente por el jefe de Estado.

El acto concluyó con la interpretación del Himno de la Academia y la foto oficial de la promoción. Participaron el ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el comandante general del Ejército, Jorge Iván Camino Pérez, y otras autoridades civiles y militares.

Fernando Suero

Periodista, catedrático universitario, máster en periodismo digital y de datos; articulista de opinión.