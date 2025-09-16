Israel.- El Ejército israelí mató el martes a un centenar de palestinos en la Franja de Gaza, según un balance provisional publicado por periodistas y basado en datos de las morgues hospitalarias. Al mismo tiempo, miles de gazatíes huyeron hacia el sur tras el inicio de la ofensiva terrestre contra la ciudad de Gaza.

Más de 50 cuerpos llegaron al Hospital Shifa, el más importante del enclave, ubicado en la asediada ciudad de Gaza. Entre ellos se encontraban 22 niños y 21 mujeres, confirmó a EFE una fuente de este centro médico.

Los bombardeos israelíes aéreos, marítimos y terrestres contra edificios y comercios causaron además una avalancha de heridos. Más de 150 pacientes ingresaron en el Hospital Shifa en las últimas horas, procedentes de distintos puntos de la ciudad, detalló la misma fuente.

Ejército israelí

Otros hospitales del norte, como el Bautista y el Al Quds, recibieron una treintena de heridos, mientras que en el centro y sur del enclave el número de lesionados rondó los 15.

La escalada militar también ha generado un éxodo masivo hacia el sur de la Franja. Miles de personas huyeron durante la madrugada, sumándose a las 350.000 ya desplazadas en el último mes, de un total de alrededor de un millón que residían en la capital, según cálculos del Ejército israelí.

El portavoz militar Effie Defrin declaró este martes que lograr un control total de la ciudad de Gaza llevará “varios meses”, y advirtió que se necesitarán aún más meses para “destruirla”. Defrin aseguró que la ofensiva continuará hasta “alcanzar los objetivos de la guerra” y afirmó que Israel ya controla “amplias zonas de la ciudad”.

Por su parte, Hamás calificó de “limpieza étnica” el avance de las tropas israelíes. La acusación coincide con el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que concluyó que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza, donde las autoridades sanitarias reportan más de 65.000 palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva.