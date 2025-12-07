Soldados del Ejército de República Dominicana (ERD) ocuparon 59,600 unidades de cigarrillos de presunto contrabando y detuvieron a un ciudadano dominicano en el municipio de Mao, provincia Valverde.

Durante la intervención, realizada en el Parador Félix, ubicado frente al cementerio municipal de Mao, fue detenida la jeepeta marca Toyota Highlander, color negro, placa G543516, conducida por Luis Miguel Ramos Cruz, de nacionalidad dominicana, quien resultó detenido durante el operativo.

Al momento de la detención, fueron encontrados escondidos en diferentes partes del vehículo, cinco (5) cajas y cuarenta y ocho (48) paquetes de cigarrillos marca Capital, equivalentes a 298 paquetes, 2,980 cajetillas, para un total de 59,600 unidades.

El detenido, junto a la mercancía ilícita ocupada, fue trasladado a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería del ERD, para los fines correspondientes ante las autoridades competentes.

EL ERD mantendrá los operativos contra el contrabando de mercancías y el tráfico de indocumentados, fortaleciendo la seguridad en toda la región fronteriza.