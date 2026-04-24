El rector Editrudis Beltrán entrega el título correspondiente a uno de los graduandos

Santo Domingo.-El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán, instó a las universidades dominicanas a formar profesionales “más humanos y críticos”.

El ejecutivo de la UASD consideró que los centros universitarios a “replantear el rol que deben jugar en el seno de las sociedades”, durante el acto de investidura de 2,986 profesionales de grado y post grado, en la plaza Héroes de Abril, de sede central de la institución.

«La inmediatez, el éxito al vapor, la generación de contenido con poderosísimas aplicaciones bajo el esquema de la Inteligencia Artificial, llevan a las universidades a replantear el rol que deben jugar en el seno de las sociedades», indicó Beltrán, hablando en presencia de autoridades del sistema educativo universitario, de rectores de otros centros docentes y los miembros del Consejo Universitario.

«Debemos egresar profesionales con altas competencias, pero también debemos formar profesionales más humanos, empáticos, con una criticidad aguda que les permita discernir entre lo falaz, lo viral y lo realmente objetivo y trascendental», precisó, durante la ceremonia conmemorativa del 61 aniversario de la revolución de abril de 1965.

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Indicó que las principales soluciones del mundo actual está en formar más y mejores seres humanos con las competencias profesionales suficientes y acordes a las exigencias de este siglo.

El rector resalto que celebrar esa graduación en la plaza Héroes de Abril de la UASD es la mejor forma de esa academia de rendir tributo a quienes ofrendaron sus vida en la lucha por la democracia y la nacionalidad dominicana.

«Y qué mejor manera de rendir tributo a la patria y a nuestros héroes, que dotar a nuestros jóvenes con el arma más poderosa que existe: la educación», precisó.

«Y esto no es un simple aforismo, sino que representa la verdadera misión de las universidades, las cuales están llamadas a preservar el futuro científico, intelectual, económico y cultural de las naciones», siguió diciendo.

A la actividad asistieron los ministros de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt) Rafael Santos e Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, entre otras personalidades.