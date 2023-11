El 80 % de las obras privadas que se realizan en RD son ilegales, según el CODIA

Santo Domingo.- El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Juan Antonio Villar, reveló este miércoles que el 80 % de las obras privadas que se construyen en el país son ilegales y que como institución no pueden hacer nada al respecto de manera deliberada.

Dijo que estas obras no cuentan con un ingeniero colegiado al frente que las supervise y que, por lo general, los planos con los que trabajan no tienen el estudio de suelo correspondiente a los fines de hacer un buen diseño y una buena ejecución de la construcción. Asimismo, indicó que dichas edificaciones no son aprobadas por el ayuntamiento ni por los organismos capacitados.

Juan Antonio Villar, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)

“El 80 % de las construcciones que se hacen en República Dominicana no las hacen ingenieros ni colegiados, sino que al frente solo cuentan con maestros, carpinteros y extranjeros que vienen al país a ejercer de manera ilegal. Este es un problema que tenemos a nivel nacional”, explicó.

Villar dijo que el CODIA hace las observaciones de lugar al poder ejecutivo, con el objetivo de que se hagan las investigaciones necesarias sobre este ejercicio ilegal, pero que, ellos como gremio no pueden violar los espacios privados si no cuentan con un permiso o están acompañados de las autoridades, ya que “no están facultados para eso”. Igualmente, sostuvo que no se puede actuar si no existe una denuncia previa por parte de un ciudadano.

Resaltó que esta práctica desde hace tiempo está trayendo consecuencias para aquellas personas que se vuelven propietarias de edificaciones sin realizar averiguaciones previas respecto a su construcción.

“Cuando suceden problemas de infraestructura como los que tuvimos el sábado 18 de noviembre es difícil, ya que en estas construcciones ilegales no se tienen planos, no se tiene título, ni se cumple con las garantías ciudadanas, teniendo luego que gastar dinero en un estudio de vulnerabilidad para saber si la edificación cumple con los reglamentos estructurales que debe tener una obra”, detalló.

Surelis Calderón, secretaria de Actas; Carlos Mendoza, secretario general del CODIA; Juan Villar, presidente; Alejandro García, tesorero e Yrene López, secretaria de Educación.

Al respecto, Alejandro García, tesorero del CODIA, recomendó que antes de embarcarse en la compra de un apartamento se investigue cuales profesionales participaron en esa construcción, si son ingenieros calificados y si las compañías constructoras están calificadas, para de esta forma evitar ser engañados.

Los miembros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores manifestaron estar seguros de que las obras que están siendo construidas en el país por ingenieros colegiados, respetando los planos, los permisos originales y con los estudios correspondientes no van a tener ningún tipo de problema “aunque venga un sismo de magnitud 9”.

Las declaraciones de los expertos fueron emitidas durante el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, en donde también estuvieron presentes Surelis Calderón, secretaria de Actas; Yrene López, secretaria de Educación y Carlos Mendoza, secretario general del CODIA.