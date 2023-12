En esta ciudad los rascacielos y urbanizaciones han ganado mucho terreno. En otras, como Santiago, las grandes torres han ganado espacio.

Son las obras más visibles, pero las únicas que construye el sector privado. Si el 80 % de las obras privadas no cumple con todos los requisitos legales, como reveló el presidente del Codia, Juan Villar González, entonces que el Señor nos ampare.

No cumplir todos los requisitos no necesariamente implica riesgo, pero por la experiencia que se tiene no se puede pensar en otra cosa. Son muchas las construcciones que han colapsado por violación de normas elementales de la ingeniería.

Las irregularidades con las construcciones forman parte de una cultura de desorden que ha prevalecido en el país. El tránsito es uno de los ejemplos más concretos. Con todo lo que se ha visto es para que se tomen previsiones antes de otra desgracia.