César Emilio Peralta (César el Abusador) en foto tomada en uno de sus yates.

SANTO DOMINGO.- Pese al amplio despliegue militar en el operativo más grande y espectacular jamás realizado en el país y la promesa de las autoridades de que sería apresado, César Emilio Peralta (César el Abusador) cumple este domingo dos meses de haber sido declarado prófugo, sin que todavía se tenga ni siquiera pistas de su paradero.

César el Abusador fue declarado prófugo el 20 de agosto de este año y de ser “el más buscado” ha pasado a ser prácticamente “el más olvidado”. Del grupo que según las autoridades él encabezaba, algunos están presos con medidas de coerción y otros extraditados a Estados Unidos.

De ser el caso más sonado pasó a un segundo plano y ya ni siquiera se habla de su búsqueda ni de los planes para apreserlo a él y a los demás prófugos de su banda.

La madrugada del martes 20 de agosto el país despertó entre la parafernalia y el espectáculo de uno de los operativos simultáneos más importantes que se hayan hecho en República Dominicana contra el narcotráfico.

Ese día, las autoridades allanaron e incautaron 15 discotecas, 10 restaurantes, nueve plazas comerciales y más de 20 edificios de apartamentos de lujo en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

No obstante haber sido considerado el operativo más grande e importante realizado en el país, los organismos de seguridad del Estado ignoran el paradero de César el Abusador y los principales cabecillas de su grupo.

El nombre

El nombre de César el Abusador se hizo habitual a partir del domingo 9 de junio como consecuencia del balazo que le dieron al ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz, en un bar de la avenida Venezuela, en la provincia Santo Domingo.

En esa ocasión, circuló en las redes sociales su nombre y se dijo que era el narcotraficante más grande que tenía el país, dueño de las discotecas más importantes y que era el que había mandado a matar a Ortiz por asuntos pasionales.

Sin embargo, la versión fue negada en ese entonces por el propio Peralta (César el Abusador), quien se definió como vecino y amigo de Ortiz.

César el Abusador es famoso entre los cantantes, peloteros y comunicadores que de manera constante se hacían selfies en los diversos clubes y discotecas de la capital, tales como Sala VIP, Flow Gallery Lounge, Aqua Club y La Kuora, de las cuales él era el dueño.

De su historial delictivo se conocía poco hasta la fecha en que fue herido de bala el ex pelotero Ortiz. De lo poco que se había publicado sobre él, solo se sabía que en 2014 la Policía lo apresó por estar acusado de herir a Manuel Enrique Ovalles Tapia el 8 de octubre del 2013, en el estacionamiento de un hotel ubicado en la avenida Máximo Gómez.

En abril de 2008, la DNCD informó que lo había apresado y que estuvo ligado al negocio de discotecas y era parte de una organización con “nexos con los hermanos del convicto Rolando Florián Féliz”.

La DNCD también catalogó en ese momento a Peralta como jefe de una red de narcos que recibía cargamentos de cocaína en Baní, y que tenía en la época cinco fichas.

Avisado

El narcotraficante logró burlan a las autoridades tras ser avisado, dos días antes, del inicio de los operativos y acciones legales en su contra. La información publicada por El Nacional fue confirmada por varias fuentes oficiales.