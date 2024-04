El arte de la inteligencia

Navegando” por Wikipendia, encontré esta joya: (The Craft of Intelligence”, de Allen Welsh Dulles, director de la CIA, de los Estados Unidos, entre 1953-1961, donde expresa la estrategia que se aplicaría para la despolitización de la juventud, y específicamente contra la ex -URSS. Lo que expresa no merece ningún comentario, por lo que me limitaré a citar:

1.-“Los Estados Unidos poseen el 50% de la riqueza del mundo, pero solo el 6% de su población…En tales condiciones, es imposible evitar que la gente nos envidie. Nuestra auténtica tarea consiste en mantener esta posición de disparidad sin detrimento de nuestra seguridad nacional. Para lograrlo tendremos que desprendernos de sentimentalismos y tonterías. Hemos de abandonar objetivos vagos y poco realistas como los derechos humanos, la mejora de niveles de vida y la democratización.

Pronto llegará el día en que tendremos que funcionar con conceptos directos de poder. Cuantas menos bobadas idealistas dificulten nuestra tarea, mejor nos irá”.

2.-“Sembrando el caos en la Unión Soviética, sin que sea percibido, sustituiremos sus valores por otros falsos y les obligaremos a creer en ellos, destruyendo su autoconciencia”. Solo unos pocos acertarán a comprender lo que realmente sucede…”

3.-“De la literatura y el arte, por ejemplo, haremos desaparecer su carga social. Deshabituaremos a los artistas, les quitaremos las ganas de dedicarse al arte, la investigación de los procesos que se desarrollan en el interior de la sociedad. La literatura, el cine, y el teatro deberán reflejar y enaltecer los más bajos sentimientos humanos”.

4.-“Apoyaremos y encumbraremos por todos los medios a los denominados artistas, que comenzarán a sembrar e inculcar en la conciencia humana el culto al sexo, la droga, la violencia, el sadismo, la traición. En una palabra: Todo tipo de inmoralidad”. (Cualquier asociación con Madonna y Tokisha es pura coincidencia…).

5.-“En la dirección del Estado, crearemos el caos y la confusión. De una manera imperceptible, activa y constante, propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción, la falta de principios. La honradez y la honestidad serán ridiculizadas como innecesarias y convertidas en un vestigio del pasado. El descaro, la insolencia, el engaño, la mentira, el alcoholismo, la drogadicción y el miedo irracional entre semejantes”.

6.-“Gracias a su diversificado sistema propagandístico, Estados Unidos debe imponer su visión, estilo de vida e intereses particulares al resto del mundo, en un contexto internacional donde nuestras grandes corporaciones transnacionales contaran siempre con el despliegue inmediato de las fuerzas armadas, en cualquier zona”.

7.-“La traición ,el “nacionalismo”, la enemistad entre los pueblos y ante todo el odio al pueblo ruso, es lo que vamos a cultivar hábilmente hasta que reviente como el capullo de una flor”.