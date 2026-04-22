Randy Vásquez firmó una actuación dominante en uno de los escenarios más exigentes para los lanzadores y lideró la victoria 1-0 de los Padres de San Diego sobre los Rockies de Colorado.

El derecho trabajó siete entradas sin permitir carreras, en las que toleró tres imparables y ponchó a cinco bateadores, reduciendo su efectividad a 1.88.

En un parque históricamente favorable para la ofensiva, Vásquez mantuvo el control de sus lanzamientos y limitó el daño, permitiendo que solo un corredor avanzara hasta la segunda base en todo el encuentro.

“Fue fantástico. Es difícil lanzar así en Coors Field”, destacó el dirigente Craig Stammen. “Mantuvo el control y ejecutó su plan de juego”.

El dominicano atribuyó su éxito a la ejecución de su repertorio y a la confianza en su estrategia.

“Simplemente confié en mi plan y en mis lanzamientos. Sabía que iban a atacar temprano, así que traté de ubicar bien la bola”, explicó.

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Vásquez no se dejó afectar por las condiciones del Coors Field, conocidas por favorecer a los bateadores debido a la altitud.

“Con la altitud o sin ella, no me centro en eso”, dijo Vásquez. “Con el cutter y el cambio de velocidad, hago algunos ajustes, si es necesario, pero si están funcionando como hoy, realmente no me preocupa”.

La única carrera del encuentro llegó en la sexta entrada, suficiente respaldo para que Vásquez asegurara su tercera apertura de calidad de la temporada.

El bullpen de San Diego, con Jason Adam y Adrián Morejón, completó la blanqueada.