Jean Alain Rodríguez viajará al extranjero: ¿por qué un tribunal levantó el impedimento?

Santo Domingo.– El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso el levantamiento provisional del impedimento de salida del país al exprocurador Jean Alain Rodríguez, por un período de cuatro días, a fin de que pueda realizarse estudios médicos en el extranjero.

La autorización, que inicia la noche de este miércoles 22 de abril y se extiende hasta el domingo 26 de abril de 2026, abarca cinco días calendario en total, incluyendo el día de salida y el de retorno, aunque formalmente se concedió por dos días laborables.

La información, ofrecida por su Consejo de Defensa en nota de prensa, subraya que el tribunal aclaró que la autorización no modifica el calendario de audiencias, fijadas para lunes y miércoles, ni implica dilaciones en el avance del caso.

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De acuerdo con la Resolución 249-04-2026-SRES-00016 de fecha 9 abril 2026, la medida fue adoptada tras evaluar el comportamiento procesal del Jean Alain Rodríguez, quien, según el documento, no ha faltado a audiencias ni ha incurrido en dilaciones durante el proceso. Asimismo, se tomó en cuenta su historial médico y la necesidad de realizar chequeos en centros especializados en el extranjero.

La corte también señaló que el permiso busca garantizar el derecho a la salud del imputado, sin que esto represente una vulneración a las medidas judiciales vigentes ni a su sujeción al proceso.

Los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Nelys Rivasel reiteraron el compromiso de Rodríguez de continuar compareciendo ante la justicia dominicana y cumplir con todas las disposiciones legales establecidas.