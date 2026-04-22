SANTIAGO.– Aunque permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, una joven de 18 años que resultó herida de bala en la cabeza por una patrulla policial el pasado viernes 17 del presente mes ha experimentado una leve mejoría, según informaron anoche los médicos que la atienden.

Se trata de Ailin María Rodríguez, quien fue impactada de bala mientras viajaba en un vehículo junto a su novio y un amigo, cuando una patrulla policial realizaba un operativo en el municipio de Navarrete, al norte de la ciudad.

Los especialistas indicaron que la joven se encuentra estable dentro de su estado crítico. No obstante, señalaron que, aunque ha mostrado signos de mejoría, presenta secuelas neurológicas debido al proyectil alojado en el hemisferio izquierdo.

Rodríguez se desplazaba en una yipeta junto a su prometido y un amigo cuando agentes policiales abrieron fuego contra el vehículo, al confundirlo con otro de características similares que era perseguido por un asalto cometido en un sector de esta ciudad.

Norman Guarionex Rodríguez, padre de la joven, denunció que su hija también sufrió una herida en un brazo y que los acompañantes fueron golpeados por los agentes actuantes.

Asimismo, exigió al Ministerio Público de esta ciudad profundizar las investigaciones y llevar ante la justicia a los responsables de las heridas ocasionadas a su hija.