El caso de la UASD

Desde 1961 hasta la fecha, lo que han dejado de entregar a la UASD, estamos hablando de 60 años violando el 5% y las autoridades, profesores, estudiantes y empleados de la UASD, no han sido capaces de obligar a los gobiernos a cumplir con la Ley, donde antes de tomar posesión hacen un juramento de cumplir y hacer cumplir la ley, donde en casi cada hogar dominicano hay un hijo, un sobrino o un nieto estudiando en la UASD, entendemos que ha habido incapacidad de la familia universitaria en conseguir que este patrimonio esté a la altura que se merece.

¿Cómo es posible que un gobierno osare regatear a una institución como la UASD que aun con todas las precariedades, tiene una población de más de 200 mil estudiantes, más de 3 mil profesores, más de 150 carreras de Grado; más de 50 programas de especialidades; más de 60 maestrías y 11 de doctorados? Para que un gobierno viole la ley, obstruya el desarrollo de los más necesitados que son los que van a la UASD, tiene que haber mucha miopía política y ninguna sensibilidad social.

La UASD no puede caer en el juego de los gobiernos pidiendo en su presupuesto, menos de lo que dice la Ley, pues se hace cómplice de esta violación, el presupuesto nacional aprobado para el año 2021 fue de RD$766,365,423, el cinco por ciento (5%) que le corresponde por ley a la UASD de ese presupuesto es de RD$38,318,271.15, si la UASD, pide por debajo de ese monto, que vimos estaba solicitando 17 mil millones, eso significa que ni siguiera el que la administra está viendo qué valor tiene la Universidad y qué puede aportar a este país, si el gobierno aporta RD$38,318,271.15 la UASD devuelve cada año tres veces esa cantidad al Estado dominicano.

La UASD como patrimonio de educación superior más valioso del Estado, ha sido abandonada, pues los recursos que históricamente se han invertido, están muy por debajo de la estatura de la universidad, si vamos a la formación continua de los docentes, no existe una política de capacitación continua de los profesores de la UASD que en sus responsabilidades esté cada año tomar una capacitación de actualización en su área docente, que cada dos años tenga intercambios con otras universidades para ver que se está implementando nuevo, en fin, dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje del maestro y esto es posible, con políticas bien definidas por facultad y escuelas y con convenios con otras universidades de diferentes partes del mundo, pero eso no está previsto y si está como lo estamos planteando no se cumple.



Por:Lic. Euren Cuevas