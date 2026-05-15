La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal dictó tres meses de prisión preventiva contra Yoleydi Linares Araujo, señalada por el Ministerio Público de causar la muerte de su hija de seis años en un hecho ocurrido el pasado 11 de marzo en la comunidad Sabana Toro.

La imputada deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras continúan las investigaciones del caso.

A su salida de la audiencia, la magistrada Laura Segura informó que el tribunal acogió de manera íntegra la solicitud presentada por el órgano acusador.

“Ciertamente fue acogida la solicitud de manera integral realizada por el Ministerio Público, impuesta la prisión preventiva contra la imputada Yoleidy Linarez Araujo, enviada a cumplir tres meses en la cárcel de Mujeres de Najayo San Cristóbal”, expresó.

La representante del Ministerio Público aseguró además que la institución mantendrá la persecución penal en casos que involucren violencia contra menores de edad.

“Establecerles que el Ministerio Público se mantiene firme con la persecución y exigencia de justicia en contra de todas y cada una de las personas que atenten contra la integridad de la infancia, niñez y adolescencia de la provincia de San Cristóbal”, manifestó.

Tras concluir la audiencia, la abogada Disleidy Miliano consideró correcta la decisión adoptada por el tribunal, al entender que existían suficientes elementos para imponer prisión preventiva.

“Entendemos que se hizo una justa aplicación de las normas. Es un caso devastador”, expresó la jurista, quien sostuvo que la investigación aún contiene aspectos pendientes por esclarecer.

Puedes leer: Detalles impactantes: más de 25 evidencias contra mujer por muerte de su hija en San Cristóbal

Miliano explicó que la jueza valoró más de 25 pruebas documentales y periciales presentadas por el Ministerio Público, entre ellas el informe emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el cual establece que la menor falleció de forma violenta.

“No hay una prueba más eminente que el certificado que establece una muerte violenta de tipo homicida”, afirmó.

Según indicó la representante legal, durante la audiencia la acusada insistió en que encontró a la niña dentro de una bañera; sin embargo, señaló que los resultados de la autopsia contradicen esa versión.

“Ella murió de asfixia. La asfixia se provocó por dos formas: primero por el cuello y terminó por la nariz y la boca, tapando los orificios respiratorios”, manifestó.

De acuerdo con el expediente, el INACIF concluyó que la menor murió a causa de asfixia por sofocación, producto de la obstrucción de las vías respiratorias, determinando que se trató de una muerte violenta de etiología médico-legal homicida.

La madre de la menor rechaza las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.