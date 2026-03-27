El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera. / Fuente externa

Manzanillo, Montecristi.– La construcción de la central termoeléctrica Manzanillo Power Land, inaugurada por el presidente Luis Abinader, fue financiada con US$345 millones aportados por el Banco de Reservas y su filial Afi Reservas.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, explicó que la obra forma parte de un financiamiento sindicado de US$440 millones, estructurado junto a BHD y CIFI Latam.

La planta tendrá una capacidad de generación de 414 megavatios, posicionándose entre las de mayor producción energética del país.

Aguilera destacó que este tipo de inversión fortalece el sistema eléctrico y dinamiza la economía nacional.

También te puede interesar:

“Nos sentimos orgullosos de ser un aliado fundamental en iniciativas que garantizan un suministro estable”, afirmó.

Impulso al sector energético

El ejecutivo indicó que Banreservas ha destinado más de US$1,000 millones al financiamiento del sector energía, mientras que las inversiones privadas vinculadas superan los US$4,800 millones.

Manzanillo Power Land

“Estos proyectos aportan cerca de 2,800 megavatios al sistema eléctrico nacional”, precisó.

Sostuvo que el financiamiento forma parte de la estrategia de diversificación de la cartera del banco, que también respalda sectores como turismo, construcción, comercio y mipymes.

Asimismo, consideró que el complejo energético se alinea con la visión gubernamental de impulsar el desarrollo sostenible.

“Es una obra clave para el crecimiento del país”, señaló.

Detalles del proyecto

Manzanillo Power Land, desarrollado por Energía 2000, es una planta de ciclo combinado a gas natural ubicada en Pepillo Salcedo.

El presidente dominicano Luis Abinader, durante la inauguración de Manzanillo Power Land. / Fuente externa.

Fue diseñada por la empresa Siemens Energy y está concebida como una de las más modernas y eficientes del sistema eléctrico dominicano.

La infraestructura forma parte del proceso de expansión y modernización del sector energético nacional.

Al acto inaugural asistieron autoridades gubernamentales, legislativas y municipales, así como ejecutivos de Banreservas y de la empresa desarrolladora.