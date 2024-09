“El hambre de ser campeones se vio ”

A la tercera es la vencida, es una máxima que va muy acorde con lo logrado la noche del miércoles por los Titanes del Distrito Nacional, quienes en las últimas cuatro campañas disputaron tres finales hasta lograr el cometido de ganar la corona de la Liga Nacional de Baloncesto en su temporada 2024, barriendo 4-0 a los Reales de La Vega.

“Muchas altas y bajas pero nos mantuvimos como el equipo que somos, fuertes…Titanes”, manifestó Richard Bautista, tras el triunfo 90 por 85, donde anotó 20 puntos, tomó 5 rebotes y repartió 4 balones.

El capitán de la tropa azul celeste fue muy enfático en señalar que durante la final se puso de manifiesto: “Esa hambre que veníamos arrastrando desde hace varios años de coronarnos como campeones, se vio en cancha”.

Bautista estuvo en la finales del 2021 y 2023, pero esta tiene un sabor especial para el nativo de Cristo Rey, ya que puso el broche de oro a una temporada de dominio absoluto en la liga, convirtiéndose en el Jugador Más Valioso en la ronda regular y en la final. Tal como lo hizo el año pasado Gelvis Solano, con Reales.

“Estos premios no son MVP simplemente, son mi corazón en realidad. Me he entregado a este equipo como que nací jugando en él y gracias a Dios los frutos se vieron”, destacó Manito Bautista, quien además fue galardonado como Defensa del Año y Líder en Asistencias.

Los jugadores de Titanes se sentían con una deuda pendiente desde la pasada final cuando cayeron frente a los Reales en La Vega.

“Me fustré en realidad, pero nunca me caí, Papá Dios nunca dejó que yo cayera al piso y este año pudimos levantar la corona”, agregó Bautista.

Venganza

“Pudimos vengarnos. El año pasado ellos (Reales) fueron campeones y hoy (anoche) nos tocó a nosotros”, fueron las palabras de Jassel Pérez, quien encestó 22 tantos, tuvo 6 rebotes y 5 asistencias.

La mayor satisfacción para Jassel fue haber ganado el título en su nativa San Cristóbal.

“Cada vez que estaba fuera del país quería venir solo para darle esa satisfacción a la gente de mi pueblo”.