Shakira y Beéle generan conmoción entre sus fanáticos tras la publicación de un video cantando y bailando juntos en un estudio de grabación.

En el encuentro de los artistas colombianos suena Currucuchu, de la cantante colombiana Niña Emilia, una cumbia reconocida como símbolo del Carnaval de Barranquilla y de las festividades del Caribe nacional.

El audiovisual compartido por Beéle en sus redes sociales acumula miles de reacciones y comentarios con la expectativa de una posible colaboración musical entre los cantantes. «Este junte Dios los bendiga siempre a los dos», “de Barranquilla para el mundo”, “Carnavales vengan a mí”, “amo una colaboración de ellos dos”.

Los fans destacaron el gesto de unión y el orgullo de sus raíces barranquilleras.

Sin embargo, el junte también generó críticas de los internautas por los escándalos que ha protagonizado recientemente Brandon de Jesús López Orozco, nombre real de Beéle. “Shakira mi amor, pero tú odias a los infieles que pasó corazón“, ”Nooo Shakira nooooo!! el no hace de tooo“, ”ajaja prefiero pensar que esto es IA», “Quedé ciega sorda y mudaaaaaaaaa”, “UY NO SHAKIRA MI AMOR ES QUE NO APRENDES”, escribieron algunos.