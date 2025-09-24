Shakira y Beéle generan conmoción entre sus fanáticos tras la publicación de un video cantando y bailando juntos en un estudio de grabación.
En el encuentro de los artistas colombianos suena Currucuchu, de la cantante colombiana Niña Emilia, una cumbia reconocida como símbolo del Carnaval de Barranquilla y de las festividades del Caribe nacional.
El audiovisual compartido por Beéle en sus redes sociales acumula miles de reacciones y comentarios con la expectativa de una posible colaboración musical entre los cantantes. «Este junte Dios los bendiga siempre a los dos», “de Barranquilla para el mundo”, “Carnavales vengan a mí”, “amo una colaboración de ellos dos”.
Los fans destacaron el gesto de unión y el orgullo de sus raíces barranquilleras.