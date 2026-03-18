Santo Domingo.– El popular artista dominicano Héctor Acosta, conocido como “El Torito”, conquistó dos estatuillas en los Premios Soberano 2026, al imponerse en las categorías Merengue del Año y Merenguero del Año.

El intérprete de “Amorcito enfermizo” competía con figuras como Eddy Herrera, Los Hermanos Rosario, Jandy Ventura y Miriam Cruz, entre otros.

En el renglón Merengue del Año, fue reconocido por el tema “Se puede”, una canción cargada de mensaje positivo y de superación ante las adversidades.

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Acosta atravesó recientemente un cáncer de garganta y, tras someterse a tratamiento, ha logrado superar la enfermedad, marcando así una etapa significativa en su vida personal y profesional.

Los Premios Soberano 2026 se entregaron en el Teatro Nacional Eduardo Brito en la ciudad de Santo Domingo, bajo la conducción de Georgina Duluc e Irvin Alberty.