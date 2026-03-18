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Héctor Acosta se lleva dos estatuillas en los Soberano 2026 ¡Entérate!

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Héctor Acosta se lleva dos estatuillas en los Soberano 2026 ¡Entérate!

Héctor Acosta "El Torito" tras recibir sus galardones en Premios Soberano 2026.

Santo Domingo.– El popular artista dominicano Héctor Acosta, conocido como “El Torito”, conquistó dos estatuillas en los Premios Soberano 2026, al imponerse en las categorías Merengue del Año y Merenguero del Año.

El intérprete de “Amorcito enfermizo” competía con figuras como Eddy Herrera, Los Hermanos Rosario, Jandy Ventura y Miriam Cruz, entre otros.

En el renglón Merengue del Año, fue reconocido por el tema “Se puede”, una canción cargada de mensaje positivo y de superación ante las adversidades.

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Acosta atravesó recientemente un cáncer de garganta y, tras someterse a tratamiento, ha logrado superar la enfermedad, marcando así una etapa significativa en su vida personal y profesional.

Los Premios Soberano 2026 se entregaron en el Teatro Nacional Eduardo Brito en la ciudad de Santo Domingo, bajo la conducción de Georgina Duluc e Irvin Alberty.

TEMAS: #Héctor Acosta#Premios Soberano 2026
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.