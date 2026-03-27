El mar, verdugo de quienes buscan un futuro mejor: naufragio deja muertos y desaparecidos en África

Ginebra.– Al menos nueve migrantes murieron y 45 permanecen desaparecidos tras el naufragio de una embarcación cerca de la costa de Djibouti, en el Cuerno de África, informó este martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El hecho ocurrió la noche del 24 de marzo, cuando un grupo de migrantes intentaba cruzar el Estrecho de Bab el-Mandeb rumbo a Yemen. Sobrevivientes relataron que más de 300 personas viajaban a bordo y que la embarcación habría naufragado debido al mal tiempo y las condiciones peligrosas del mar.

“Hasta una sola vida perdida en el mar es muchísimo”, expresó Tanja Pacifico, jefa de misión de la OIM en Djibouti. “Este trágico naufragio puede marcar el primero de muchos incidentes este año, justo cuando inicia la temporada estival, que trae mares más bravos y vientos fuertes que aumentan el riesgo para los migrantes”.

Las autoridades han recuperado hasta ahora los cuerpos de tres mujeres y seis hombres. Más de 120 sobrevivientes, todos de nacionalidad etíope, reciben alimentos, albergue, atención médica y apoyo psicosocial en el Centro de Respuesta a Migrantes de la OIM en Obock.

El Gobierno de Djibouti continúa las operaciones de búsqueda y rescate, mientras autoridades locales coordinan entierros dignos y asistencia médica para los rescatados.

Cada año, cientos de miles de migrantes del Cuerno de África atraviesan Djibouti en un intento por cruzar el Golfo de Adén y llegar a países del Golfo en busca de seguridad y oportunidades laborales. Muchos huyen de la pobreza, conflictos e impactos del cambio climático, en un contexto de creciente inestabilidad en Medio Oriente.

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Sin embargo, la mayoría no logra llegar a destino. Muchos migrantes mueren ahogados o quedan varados en Yemen, donde enfrentan violencia, detenciones arbitrarias, explotación y trata.

Solo en 2024, más de 900 migrantes murieron o desaparecieron en esta misma ruta, según el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM.

En 2025, el número de personas que emprendió esta peligrosa travesía aumentó un 20 %, a pesar de los riesgos.

El naufragio del 24 de marzo, con 320 personas a bordo, se suma a la larga lista de tragedias que evidencian la creciente vulnerabilidad de quienes arriesgan su vida en busca de un futuro más seguro.