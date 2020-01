La Paz, (EFE).- Los partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales en Bolivia reaccionaron este lunes con posiciones encontradas al anuncio de que su candidato a la Presidencia del país será el exministro Luis Arce.

Morales anunció el domingo como candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia a sus exministros de Economía y de Exteriores Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente. Esa decisión fue criticada por los sectores afines al MAS en Bolivia bajo el argumento de que se produjo en una reunión reducida y sin la presencia de varios dirigentes departamentales.

SECTORES EN DESACUERDO

El senador masista Omar Aguilar aseguró a los medios que el nombramiento, que salió de una reunión con Morales en Argentina, ha causado “un descontento, un rechazo, una preocupación” en una parte de las organizaciones sociales que integran ese partido.

Según el legislador, organizaciones de regiones como Chuquisaca y La Paz, esta última que concentra la mayor cantidad de votos del MAS, consideraron la decisión de promover a Arce a la Presidencia como “una traición” a la decisión del llamado “pacto de unidad”.

El “pacto de unidad” es una instancia que concentra a sectores como los indígenas y campesinos afines al MAS quienes la semana pasada decidieron que Choquehuanca sea el candidato a la Presidencia y el joven dirigente cocalero Andrónico Rodríguez a la Vicepresidencia.

El dirigente campesino Álvaro Mollinedo aseguró en una rueda de prensa que la designación de Choquehuanca como candidato presidencial es “innegociable” y que “no tolerarán ninguna decisión extranjera” por más que provenga de Morales desde Argentina.

Mollinedo recordó que el nombramiento de Choquehuanca como candidato se sustenta en el apoyo de organizaciones sociales de siete de los nueve departamentos bolivianos. “Nos hemos puesto firmes y vamos a ir hasta las últimas consecuencias” para que Choquehuanca, un indígena aimara, sea el candidato presidencial, señaló el dirigente.

LOS QUE ESTÁN DE ACUERDO

“Nosotros respetamos esa decisión”, aseguró por su lado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, también del MAS, consultado por los medios sobre el rechazo que causó el anuncio de Morales sobre la candidatura de Arce. Choque consideró que ahora se debe establecer las listas de candidatos a senadores y diputados a la cabeza del binomio Arce-Choquehuanca, que debe presentarse los primeros días de febrero ante el Tribunal Supremo Electoral.

Según el parlamentario, entre las opciones de postulantes al Senado están el dirigente cocalero Rodríguez y el exagente de Bolivia ante La Haya Eduardo Rodríguez Veltzé, pese a que el también exmandatario aseguró que no sería candidato.

OTRAS REACCIONES

Algunos altos funcionarios del Ejecutivo interino, como el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, criticaron la determinación de promover la candidatura de Arce antes que la de Choquehuanca. “El caudillo no quiere sombra. No le importan las bases, no le importa democracia.

Premia la obediencia del tecnócrata del despilfarro, premia cajero de corrupción y da la espalda a Andrónico, joven líder con arrastre y ‘consuela’ a indígena Choquehuanca de segundón”, escribió Murillo en Twitter.

El exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga, que anunció su candidatura a la Presidencia, mencionó en la misma red social que la decisión fue un “dedazo del Jefazo”, en alusión a Morales. Por primera vez el MAS afrontará este próximo 3 de mayo una elección sin Morales como candidato presidencial.