Santo Domingo. – La cantante urbana Yailin la Más Viral volvió a encender las redes sociales tras compartir un mensaje cargado de sentimiento en su cuenta de Instagram, que muchos interpretaron como una indirecta hacia su expareja y padre de su hija Cattleya, el artista puertorriqueño Anuel AA.

En su publicación, Yailin escribió: “A los padres ausentes: No saben lo que se pierden. Se pierden las primeras risas, los abrazos sinceros, las miradas que buscan confianza, y los ‘te amo’ que nacen del alma. La distancia y las excusas no borran la realidad: un hijo no espera, crece. Y cuando crezca, sabrá quién estuvo y quién no. Ser padre no es dar vida, es estar presente en ella.”

El texto, acompañado de un fondo negro, fue interpretado por miles de seguidores como una reflexión personal sobre la ausencia paterna y su experiencia como madre soltera. En pocas horas, la publicación superó los cientos de miles de “me gusta” y generó una ola de comentarios, la mayoría en apoyo a la artista dominicana.

Yailin junto a su hija Cattleya

Relación

La relación entre Yailin y Anuel AA fue una de las más mediáticas del género urbano. Comenzaron su romance a finales de 2021, se casaron civilmente en junio de 2022 y meses después anunciaron la llegada de su primera hija, Cattleya, nacida en marzo de 2023. Sin embargo, la pareja se separó antes del nacimiento de la niña, en medio de rumores de conflictos personales y falta de comunicación.

Hasta el momento, Anuel AA no ha reaccionado públicamente al mensaje, pero la publicación ha vuelto a colocar a Yailin entre las figuras más comentadas del entretenimiento latino, reforzando su imagen como una voz femenina fuerte y emocional dentro del movimiento urbano.