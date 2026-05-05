En cuanto a la utilidad neta, el Scotiabank señaló que alcanzó los RD$2,699 millones, para un crecimiento interanual de 55 %. Por su parte, el patrimonio se situó en torno a los RD$28,000 millones.

Los activos de Scotiabank en República Dominicana alcanzaron los RD$180,000 millones al cierre de 2025, mientras que la cartera de crédito registró un balance cercano a los RD$119,000 millones, según informó la entidad financiera.

Durante la presentación de sus resultados financieros ante la Asamblea General de Accionistas, el banco también indicó que los depósitos superaron los RD$141,000 millones el año pasado, lo que representa un crecimiento interanual de 10 % respecto a 2024.

“Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el dinamismo del portafolio de crédito, que aumentó 7.3 % frente a 2024, junto con un buen manejo de provisiones de cartera”, subraya un comunicado de la entidad, con más de 100 años en el país.

En cuanto a la utilidad neta, el banco señaló que alcanzó los RD$2,699 millones, para un crecimiento interanual de 55 %. Por su parte, el patrimonio se situó en torno a los RD$28,000 millones, con un índice de solvencia de 16.9 %, “significativamente por encima de los mínimos regulatorios”, destaca.

En ese sentido, el Scotiabank indica que este último indicador supera el promedio del sistema y corresponde al nivel de solvencia más alto entre los bancos múltiples privados, lo que evidencia una posición de capital sólida y un margen adecuado para respaldar los planes de crecimiento del negocio, en el marco de una gestión prudente del riesgo.

“Nuestro desempeño en 2025 refleja una ejecución disciplinada de nuestra estrategia y confirma que el crecimiento sostenible se construye con decisiones responsables, enfocadas en nuestros clientes”, expresó Jabar Singh, presidente ejecutivo de Scotiabank República Dominicana y el Caribe.

Este desempeño estuvo respaldado por una gestión financiera prudente y consistente, reconocida por el mercado a través de la ratificación de la máxima calificación crediticia AAA por parte de la firma Feller Rate.

“La evolución del banco responde a una estrategia clara, enfocada en el crecimiento rentable, una gestión rigurosa del riesgo y la excelencia operativa, bajo los más altos estándares de gobierno corporativo”, añadió Singh.

Nuevo directivo de Scotiabank

En la reunión se dio a conocer el “Informe Anual de Gestión del Consejo de Directores” y se incorporó como nuevo miembro externo a Enrique Zorrilla Fullaondo, ejecutivo con más de 40 años de trayectoria en el sector bancario.

Zorrilla fue presidente y director general del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; miembro de los consejos de administración de BanSud (Argentina), Scotiabank Perú y Scotiabank Colpatria (Colombia); vicepresidente de la Asociación de Bancos de México en tres ocasiones; y actualmente se desempeña como presidente de la Junta Directiva de DAVIbank, en Colombia.

Ratifican ejecutivos

La presidencia del Consejo se mantiene a cargo de Pablo Garrido, en calidad de miembro externo independiente. Asimismo, fueron ratificados Jabar Singh como vicepresidente y Raquel Sordo como secretaria. Completan la composición de miembros externos Mónika Infante, Alejandro Peña Prieto y Enrique Zorrilla Fullaondo.

La entidad sostiene que el Consejo de Directores desempeña un rol clave en la definición del rumbo estratégico y en la supervisión del desempeño integral de la institución, contribuyendo a sostener e impulsar su crecimiento y posicionamiento competitivo en el país, un mercado con importantes oportunidades de desarrollo.

“Su renovada conformación se basa en altos niveles de independencia y en una amplia diversidad de perfiles profesionales y generacionales, lo que fortalece el análisis estratégico, enriquece la deliberación y potencia la capacidad del banco de generar valor sostenible para sus clientes y la sociedad”, expresa.