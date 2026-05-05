Pulinario Mariot, en representación de las 185 empresas afiliadas a Mochotran a nivel nacional, explicó que durante la reunión con Luis Abinader se evaluó el comportamiento de los mercados internacionales de hidrocarburos y su incidencia en las operaciones del transporte público.

El presidente del Consorcio de Empresas del Transporte (Mochotran), Alfredo Pulinario Mariot (Tito), calificó como positivo el reciente encuentro entre el Gobierno y el sector transporte, destacando que fortalece la estabilidad económica y social del país.

El dirigente valoró la decisión del presidente Luis Abinader de incrementar en RD$800 millones el subsidio a los combustibles, como medida para mitigar el impacto de la guerra en Medio Oriente y evitar aumentos en el costo del pasaje.

Pulinario Mariot, en representación de las 185 empresas afiliadas a Mochotran a nivel nacional, explicó que durante la reunión se evaluó el comportamiento de los mercados internacionales de hidrocarburos y su incidencia en las operaciones del transporte público.

Advirtió que el alza de los combustibles representa una amenaza directa para la sostenibilidad del servicio y el bolsillo de los ciudadanos, por lo que consideró clave el acuerdo alcanzado con las autoridades.

“Fue un diálogo constructivo y fructífero, en el que se establecieron mecanismos de compensación económica para enfrentar las alzas externas”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que el gremio respalda plenamente las medidas adoptadas por el Gobierno y reiteró su compromiso de no transferir los incrementos de los combustibles a la tarifa del transporte.

“Garantizamos que las variaciones en los precios no serán trasladadas a la población, manteniendo la estabilidad del servicio”, sostuvo.

Con este acuerdo, el sector transporte reafirma su disposición de colaborar con el Estado para proteger la economía de las familias dominicanas que utilizan diariamente este servicio.